Ein Morgen in Rinnthal in Woche zwei der achtwöchigen B10-Umleitungen. Ein Lkw nach dem anderen fährt durch die schmale Ortsstraße. Fußgänger pressen sich an der Hauswand entlang. Ein Lkw kommt auf den Fußgänger- und Fahrradweg. Das ist jetzt Alltag in Rinnthal und Sarnstall.

Der Landesbetrieb Mobilität in Speyer hat die B10 dicht gemacht. Wegen dringenden Handlungsbedarfs. Als Grund nennt Leiter Martin Schafft gravierende Fahrbahnschäden auf der