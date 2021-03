Aus einem Straßenclub ist der Sportverein Spirkelbach hervorgegangen. Vor 100 Jahren wurden fußballbegeisterte Jugendliche wegen ihrer Leidenschaft aus dem damals schon bestehenden Turnverein ausgeschlossen. Also gründeten sie ihren eigenen Verein: am 10. März 1921.

Zur Gründungsversammlung traf man sich an diesem 10. März 1921, einem Donnerstag, in der Gaststätte „Zum Schwanen“. Der Verein hieß zunächst FK 1921. 1934 fusionierten der FK 1921 und der Turnverein 1913 unter dem Namen Turn- und Sportgemeinde Spirkelbach. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte am 23. Februar 1946 eine Neugründung unter dem noch heute gültigen Namen Sportverein Spirkelbach 1921. Die Vereinsfarben sind rot-weiß. Die Gemeinde stellte in der Gemarkung „Krähwinkel“ ein Gelände zur Verfügung, wo ein Fußballplatz angelegt wurde.

Fast 100 Jahre Fußball sind mit sportlichen Höhen und Tiefen verbunden. Während dieser Zeit spielte der SVS zwölf Jahre in der A-Klasse, 45 Jahre in der B-Klasse und 15 Jahre in der C-Klasse. Dabei wurden sieben Meisterschaften sowie drei Pokalsiege errungen. Weitere fünf Mal stand man im Pokalendspiel. Seit der Spielzeit 2006/2007 besteht eine Spielgemeinschaft mit dem Nachbarverein SV Wernersberg. Hier konnte man in den Spielzeiten 2013/2014 und 2014/2015 zwei Meisterschaften in der C- und B-Klasse erringen und spielte für weitere drei Jahre in der A-Klasse Süd. Auch die Fußballjugend von Spirkelbach kickt in Spielgemeinschaften bei den benachbarten Vereinen.

Ein Nationalspieler in Spirkelbach

Ein Kuriosum: In der Spielzeit 1924/25 spielte der spätere Nationalspieler Heinrich „Schepp“ Hergert für Spirkelbach. Grund war die politische Lage in Pirmasens während der Separatistenzeit. Später spielte Hergert wieder für den FK Pirmasens, wo er zwischen 1930 und 1933 fünf Länderspiele bestritt.

In all den Jahren bemühte sich der SVS zahlreiche Sportarten anzubieten, um einer Monostruktur eines „Nur-Fußballvereins“ entgegenzuwirken. So wurde die Leichtathletik in der kleinen Gemeinde immer groß geschrieben. Weitere Abteilungen folgten: Damenhandball (1946), Schießen (1960), Frauengymnastik (1971), Karate (1980), Kinderturnen und Aerobic (1982). Das Sportangebot wurde durch eine MTB-Gruppe (2016) und Tischtennisabteilung (2019) erweitert.

Seit 2002 gilt der SVS als umweltfreundlicher Verein

Eine gute Mischung junger Idealisten und aktiver Pioniere waren allzeit das Fundament des Vereinslebens. Zusammengehörigkeitsgefühl und Kameradschaft die Antriebskraft für den Bau der bestehenden Sportanlagen mit Rasenspielfeld und Hartplatz sowie einem in jeder Hinsicht weiträumigen Vereinsheim mit Lokal und Gymnastikhalle. 2002 unterzog sich der SVS als einer der ersten Vereine in der Pfalz einem Ökocheck und darf sich seither als umweltfreundlicher Sportverein ansehen. Im Jubiläumsjahr sind mehrere Veranstaltungen geplant – unter anderem ein Festbankett am 15. Mai –, die möglicherweise wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen, aber dann auf jeden Fall nachgeholt werden.

Auch in gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht spielt der SVS eine wichtige Rolle im dörflichen Leben. Zahlreiche Veranstaltungen wie Vereinsball, Fasnacht, Kerwe und Weihnachtswald wurden durch den SVS organisiert oder mitgestaltet. Seit 2001 gibt es einen Brunnenlauf und seit 2012 die Höllenberg-Trail-Trophy. Diese Sportveranstaltung lockt jährlich mehrere Hundert Teilnehmer an und ist über die Kreisgrenzen bis ins benachbarte Frankreich bekannt.

Kontinuität an der Vereinsspitze

Kontinuität wurde und wird beim SVS groß geschrieben. Daher verwundert es nicht, dass nur wenige Vorsitzende die Geschicke des Vereins lenkten: Adolf Steiner (40 Jahre), Kurt Perret II (16 Jahre) und Eugen Rapp (14 Jahre). Vorsitzender ist seit 1999 Rolf Göttel.