Wenn der 81-jährige Hugo Köhler morgens aufsteht, ist sein erster Gang vor die Tür zu „seinen“ Schwalben. Wer baut gerade ein Nest? Wer brütet? Wo sind schon Junge geschlüpft? Seine Frau Roswitha hängt draußen keine Wäsche mehr auf, und die Gartenharke wird in diesem Sommer nicht mehr benutzt.

15 Nester, die Mehl- und Rauchschwalben gebaut haben, zählt Hugo Köhler in diesem Jahr in der Garage, der Werkstatt und dem Zwischengang zu seinem Wohnhaus in Birkenhördt.