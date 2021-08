Der lokale Rotary Club hat einen neuen Präsidenten: Im Juni hat der promovierte Arzt Christoph Drath das Amt übernommen. Seine Vorgängerin Ruza Galez-Hoffmann überreichte ihm bei einer Feier die Amtskette. In seiner Antrittsrede lobte Drath unter anderem die Wertegemeinschaft der weltweit bestehenden Rotary Clubs. Seit seiner Gründung im Jahre 1984 hat der Rotary Club Bad Bergzabern eine überwältigende Spendenbereitschaft bewiesen. So wurden bis heute für Kinder und Jugendliche, Öffentliche Einrichtungen, Hilfsbedürftige, internationale Hilfsaktionen sowie für Kunst und Kultur Spenden in Höhe von insgesamt 420.958,48 Euro gesammelt.