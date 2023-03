Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Heute wird die B 10 als Verbindungsader zwischen Südpfalz und Südwestpfalz vierspurig ausgebaut. Vor 40 Jahren sollte ein See die Regionen zusammenführen. Doch das Großprojekt Queichtalsee scheiterte. Dabei sah alles am Anfang noch so gut aus.

Robert Brödel, der 30 Jahre der Queichtal-Gemeinde Wilgartswiesen vorstand, hatte vor 40 Jahren eine Vision. Das Großprojekt Queichtalsee sollte die Regionen Südpfalz und Südwestpfalz