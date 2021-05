Die Nutzung eines 350 Quadratmeter großen Geländes an der Ecke Haupt- und Schlossstraße in Kirrweiler ist schon seit längerem ein Thema von Diskussionen. Jetzt hat der Gemeinderat beschlossen, etwa die Hälfte dieser Fläche zu verkaufen. Wie geht es nun weiter?

Das Gelände an der Ecke Hauptstraße/Schlossstraße war früher in Privatbesitz und bebaut. Ein Investor habe vor etwa zehn Jahren die vorhandene Bebauung abgerissen, weil neue Wohnungen entstehen sollten, sagte Bürgermeister Rolf Metzger (Bürgerliste) im Rat. Dabei sei auch ein Stück Mauer aus dem 14. Jahrhundert abgerissen worden, die Teil der Befestigung des historischen Ortskerns gewesen war. An der Stelle war früher auch das Maikammerer Tor, der Ortseingang aus Richtung Maikammer.

Nachdem die geplante Wohnbebauung scheiterte, hat die Gemeinde das Grundstück gekauft, „um hier gestalterisch tätig werden zu können“, wie der Kaiserslauterer Stadtplaner Klaus Meckler im Rat sagte. Er hatte vor einigen Jahren eine Planung entworfen, die vorsah, dass ein angrenzendes altes Gebäude abgerissen wird. Auf der dadurch entstehenden Freifläche und der Hälfte der vorhandenen Fläche sollte ein neues Wohnhaus gebaut werden. Die Restfläche sollte nach den Vorstellungen Mecklers von der Gemeinde „zu einem Platz mit Aufenthaltsqualität“ gestaltet werden.

Altes Gebäude verkauft

Die Planung scheiterte daran, dass der damalige Besitzer des angrenzenden Gebäudes kein Interesse daran hatte, das Haus abzureißen und neu zu bauen. Inzwischen ist das alte Gebäude verkauft worden. Der neue Besitzer hat eine Bauvoranfrage gestellt, der der Rat in nichtöffentlicher Sitzung zustimmte.

Nun könne man auch die Gestaltung der bei der Gemeinde verbleibenden Fläche von etwa 170 Quadratmetern angehen, so Metzger. Meckler stellte einen Gestaltungsvorschlag vor, der eine Mauer als Erinnerung an die frühere Ortsbefestigung, einen Brunnen, ein bis zwei Bäume sowie eine Skulptur als Erinnerung an das Maikammerer Tor vorsieht. Die gesamte Fläche soll gepflastert werden, die Pflasterung soll sich auch auf die Schloßstraße in diesem Bereich erstrecken. Nicht mehr vorgesehen ist ein Brunnenhäuschen, das Teil der früheren Gestaltungsvorschläge von Meckler war. In diesem Brunnenhäuschen sollte eine öffentliche Toilette sein. Diese ist inzwischen im ehemaligen Feuerwehrschuppen an der Weed.

Baukosten erhöht

Bei früheren Schätzungen der Kosten für die Gestaltung des Platzes sei man von etwa 400.000 Euro ausgegangen, so Metzger. Zwar hätten sich inzwischen die Baukosten deutlich erhöht, doch würden die Kosten für das Brunnenhäuschen und die Toilette entfallen. Bereits 2017 hatte die Gemeinde für die Gestaltung des Platzes und den Bau einer öffentlichen Toilette vom Land einen Zuschuss von 170.000 Euro bekommen. Davon wurden nach Angaben Metzgers etwa 35.000 Euro für die öffentliche Toilette verwendet. Der Restbetrag von 135.000 Euro verfalle, wenn in diesem Jahr nicht mit der Gestaltung des Platzes begonnen werde, so Meckler.

„Wir haben das Gelände gekauft, um hier einen Akzent für den Ort zu setzen“, betonte Metzger. Die Ratsmitglieder sollen nun in den Fraktionen darüber diskutieren, ob sie der Gestaltung zustimmen. Die Entscheidung soll möglichst im Mai getroffen werden.