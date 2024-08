Die historische Bausubstanz der alten Post in Landau soll aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt werden. Dafür braucht es Experten wie Lars Timrott.

Alles begann mit kunstvoll geschriebenen Worten. Während andere Jugendliche Fußbälle kickten oder mit Kumpels Musik machten, entdeckte Lars Timrott seine Liebe zur Kalligrafie. Dabei stieß er nicht nur auf Schönschrift auf Papier, sondern auch meisterhaft in Stein gehauene Lettern. „Und da war mir klar: Das will ich auch machen“, erzählt der 50-Jährige, der in der Lüneburger Heide groß geworden ist und seit über 20 Jahren in der Südpfalz lebt.

Und so machte er eine Lehre zum Steinmetz und Steinbildhauer, auf die er als einer der Jüngsten überhaupt damals mit 26 Jahren noch den Meister draufsetzte. Bremen, Neuss, Freiburg waren seine ersten Stationen, bis er über seinen Vater an die Südliche Weinstraße fand. Seit 2007 hat er in Rinnthal seine Werkstatt, von der aus er alten Gemäuer von Weißenburg bis Mannheim wieder zu neuem Glanz verhilft.

Mit Meißel und Hammer wird Struktur in den Stein gebracht. Foto: Iversen

Ob Annakapelle in Burrweiler, Herxheimer Schlössl, Lunette und Stiftskirche in Landau, Villa Buhl in Deidesheim oder Weingut Faubel in Edesheim: Der Silzer und sein zehnköpfiges Team sind gefragt. Denn der Betrieb hat sich auf die Altbausanierung und Denkmalpflege spezialisiert. Und das macht nur noch eine Handvoll.

Die