Hefeteig

500 g Mehl 300 ml lauwarmes Wasser 1 Päckchen Hefe 1 Prise Salz 1 TL Zucker

Die Hefe mit Zucker und Salz in lauwarmem Wasser auflösen und fünf Minuten stehen lassen. Mehl in eine Rührschüssel geben und eine Kuhle in der Mitte bilden. Die Hefemischung hineingeben und mit dem Knethaken kneten, bis der Teig nicht mehr am Schüsselrand haftet und glatt ist. Zugedeckt eine halbe Stunde gehen lassen.

Füllung

1,5 bis 2 kg fein geschnittene Zwiebeln Pflanzenöl 200 g Sahne 1 bis 4 Eier 1 Prise Zucker Salz, Pfeffer, Kümmel 150 g Speck nach Geschmack

Die Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Zwiebeln in einem großen Topf in Öl anschwitzen, mit einer Prise Zucker verfeinern und bei kleiner Hitze für eine Stunde dünsten. Dabei zwischendurch umrühren. Wer mag, kann Speck in Würfel schneiden und in einer Pfanne auslassen und später zur Zwiebelmasse geben. Sahne und die Eier verquirlen und mit Salz, Pfeffer und Kümmel abschmecken. Unter die abgekühlte Zwiebelmasse heben.Den Teig dünn ausrollen und ein Backblech oder eine Springform damit auskleiden. Die Zwiebelmasse auf den Teig geben, glatt streichen. Im vorgeheizten Ofen bei 175 Grad Celsius (Ober- und Unterhitze) mindestens 45 Minuten backen. Warm zu neuem Wein servieren.