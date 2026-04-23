Dauerstress, Schlafmangel, Dünnhäutigkeit: Die B10-Tunnelsperrung hinterlässt tiefe Spuren bei den Menschen an der Umleitungsstrecke. Jetzt macht ein neues Gerücht die Runde.

Mirko Seiter steht in seinem Hof und blickt gen Straße. Er zeigt auf eine deutlich sichtbar ausgebesserte Stelle und erklärt, dass genau dort eine Bodenwelle sei. Es ist ein Anblick, den viele Menschen aus ihren Wohnorten kennen. Der große Ärger braust deshalb selten auf. So ist es nun einmal, wenn Stromleitungen, Glasfaserkabel oder Wasserrohre verlegt werden und die Straße danach wieder verschlossen wird. Auch für Seiter ist das im Normalfall kein Thema. Doch der Normalfall ist für ihn gerade weit weg. Der Hof, in dem er gerade steht, liegt nämlich in Sichtweite zum Ortseingang Sarnstalls. Und der Annweilerer Stadtteil gehört neben Rinnthal und Annweiler zur Umleitungsstrecke der B10.

Dort ist die Tunnelgruppe wegen Sanierungsarbeiten seit dem 27. Februar gesperrt. Der Verkehr, vor allem auch der Schwerlastverkehr, rollt deshalb durch den kleinen Ort mit seiner vergleichsweise schmalen Durchgangsstraße. Dass das Ausmaß der Trasse in Seiters Fall nicht das Hauptproblem ist, wird deutlich, als sich ein Lastwagen mit Auflieger nähert. „Achtung, jetzt spürt man es gleich wieder“, kündigt Seiter an. Wenige Momente später passiert das Ungetüm auf Rädern den Hof. Es holpert über die Unebenheit auf der Straße – und unter den Füßen bebt tatsächlich das Hofpflaster. „So geht das auch nachts. Ich liege in meinem Bett und wackle“, sagt Seiter.

Der Lärm, der Stress – das macht was mit einem

Es ist nicht das erste Mal, dass Anwohner aus Sarnstall darüber berichten, wie sehr sie von der Umleitung geplagt sind. Das macht das, was man beim Besuch vor Ort erlebt, aber nicht weniger eindrücklich. Wie die Gefühlswelt aussieht nach acht Wochen Tunnelsperrung und Umleitungsverkehr? „Wir können das abkürzen“, sagt Klaus Matz, der zusammen mit seiner Frau, Seiter und Christian Höffner im Hof von Ortsvorsteher Gernot Neuer sitzt. „Es war der Horror.“ Die Anwohner berichten von einer eindeutig eingeschränkten Lebensqualität. Und von einer Dünnhäutigkeit, die sie alle wegen des Dauerstresses und teilweise wegen Schlafmangels haben. „Die schlimmste Nacht ist die von Sonntag auf Montag“, sagt Seiter. Dann rollen alle Lastwagen nach Ende des Fahrverbots wieder los.

Ortsvorsteher Neuer hat seine Nachbarn und die RHEINPFALZ zum Grillen eingeladen. Natürlich nicht des Grillens an sich wegen, sondern um vor Ort erleben zu können, was die Umleitung für Sarnstall heißt. Auch in ihm hat sich ein gehöriger Batzen Wut aufgestaut. Obwohl er immer wieder Verständnis dafür äußert, dass die Tunnel saniert werden müssen. „Das muss natürlich sein, keine Frage“, sagt er. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Sache managt, das treibt ihm aber die Zornesröte ins Gesicht. Warum wird der Schwerlastverkehr durch Sarnstall geleitet? Warum zeigt sich die Behörde oftmals so wenig hilfsbereit den Anwohnern entlang der Umleitungsstrecke gegenüber? Es sind Fragen, die alle in der Runde Tag für Tag beschäftigen.

Ein Wasserrohrbruch als Segen

Neuer erzählt, dass es andere Optionen für eine Ausweichroute gebe. Den Beweis habe ein Zufall vor etwa vier Wochen geliefert. Damals war die Hauptstraße in Rinnthal wegen eines Wasserrohrbruchs vorübergehend gesperrt. Für kurze Zeit kehrte Ruhe ein in Sarnstall, denn der Verkehr wurde großräumig umgeleitet. Und siehe da: Es gab kein großes Verkehrschaos in der Südpfalz. Es gebe keine größeren Behinderungen auf den Umleitungsstrecken rund um Annweiler, teilte die Polizei damals auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit. Es geht also auch anders – sagen zumindest Neuer und seine Gäste.

Sie alle haben ihre eigenen Strategien entwickelt, um mit dem Lärm und dem Gestank bestmöglich umzugehen. Während der eine sagt, er sei jemand, der sich hinlege und einfach einschlafe, hat der andere sein Schlafzimmer verlegt, weg von der Straße in den hinteren Teil des Hauses. Ein anderer wiederum fuhr für zwei Wochen in Urlaub, eine Verschnaufpause. Jeder stimmt aber dem zu, was Seiter sagt: Sobald die Ungetüme im frühen Morgengrauen wieder mit großem Getöse durch den Ort rollen, ist nicht Nacht vorüber.

Der Asphalt ist rissig und mitunter aufgebrochen

Dabei hinterlassen sie auch Schäden an der Straße, die nicht darauf ausgelegt ist, dass in Dauerschleife 40-Tonner darüberrollen. Seiter zeigt alle paar Meter auf Gullys und auf den Asphalt drumherum. Der ist rissig und mitunter aufgebrochen. Teilweise haben sich die Wassereinläufe abgesenkt, sodass eine Kuhle entstanden ist. Das sei vorher noch nicht so gewesen, sagt Seiter. Belegen lässt sich das nicht. Das ist aber auch egal. Entscheidend ist, dass an diesen Stellen die Lastwagen besonders laut sind – so wie an der Bodenwelle vor Seiters Hof. Die Anwohner würden sich wünschen, dass wenigstens mal die Ortsdurchfahrt saniert wird, wenn schon immer wieder die Umleitungsstrecke durch ihr Dorf führt. Nach dem Motto: Wenn ihr schon Party bei uns macht, lieber LBM, dann räumt danach wenigstens das dreckige Geschirr weg. Doch davon ist bisher nicht die Rede.

Immerhin eine gute Nachricht gibt es aber doch für die Menschen entlang der Umleitungsstrecke: Das Ende der Tunnelsperrung ist in Sichtweite. Laut LBM ist es am 8. Mai so weit. Diesen Tag sehnen alle in Neuers Hof herbei, der gerade mal wieder ein paar Bratwürste aufgelegt hat – der Stress wegen des Verkehrs vor der Haustür scheint hungrig zu machen. Vorfreude mag aber nicht so recht aufkommen. Es gibt da nämlich dieses Gerücht, dass die Spatzen von den Sarnstaller Dächern pfeifen. Das besagt, dass die Baustelle zehn Wochen länger dauern soll. „Ich habe das auch schon gehört, weiß da aber nichts Offizielles“, sagt Ortsvorsteher Neuer dazu.

Die Sarnstaller haben ihren Humor nicht verloren

Nein, Panik macht sich deshalb nicht breit. Auch, weil sich die Sarnstaller eines bewahrt haben: ihren Humor. „Ich habe mir eine neue Couch gekauft“, erzählt Seiter. „Jetzt wackelt die auch schon, das muss ich unbedingt im Möbelhaus reklamieren.“ Es brandet Gelächter auf, das für einen Moment sogar lauter ist als der Durchgangsverkehr. Denn alle wissen: Die Reklamation wird zu nichts führen, weil die Couch natürlich nicht defekt ist. Sie steht einfach nur in einem Wohnzimmer in Sarnstall, an dem Tag für Tag Lastwagen vorbeirollen und die Erde beben lassen.