Kreativ gestalten, strukturieren und Pflegeberufe attraktiver machen, sind einige der Ziele von Denis Wegmann. Seit dem 1. Juli verantwortet er, gemeinsam mit seiner dualen Partnerin und Unterbringungsleiterin Eva Biebinger, die elf Stationen, zwei Wohngemeinschaften und die Forensisch-Psychiatrische Ambulanz der Klinik für Forensische Psychiatrie am Pfalzklinikum.

Sein Vorgänger Thomas Nagel stellte die Weichen für einen zukunftsfähigen Maßregelvollzug. Diesen Weg will der Pflegefachmann und Bachelor of Arts in Social Management weitergehen. Ein respektvolles Miteinander ist für den 34-Jährigen ihn das A und O.

Bei der Wehr aktiv

Seit 2005 ist Denis Wegmann im Pfalzklinikum tätig. Zunächst fast zehn Jahre in der Erwachsenenpsychiatrie und seit 2017 in der Klinik für Forensische Psychiatrie. Hier war er zunächst in der Ambulanz der Einrichtung, als Stationsleiter und schließlich seit August 2022 als Pädagogischer-Pflegerischer Bereichsleiter eingesetzt. Engagiert ist Wegmann auch seit über 13 Jahren in der Werkfeuerwehr des Hauses und seit fast drei Jahren als stellvertretender Wehrleiter. Als Pflegerischer Leiter folgt er auf Thomas Nagel, der nach 33 Dienstjahren Ende Juni 2023 in Rente ging.

Die Klinik für Forensische Psychiatrie des Pfalzklinikums ist eine Maßregelvollzugseinrichtung mit derzeit 200 stationären Behandlungsplätzen. Hier werden Menschen gesichert untergebracht und behandelt, die im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung oder einer Suchtmittelabhängigkeit Straftaten begangen haben. Sie gelten zumeist als vermindert schuldfähig oder schuldunfähig und wurden deshalb gemäß § 63 oder § 64 des Strafgesetzbuches zu einem Klinikaufenthalt verurteilt.