Der Kreis Südliche Weinstraße beteiligt sich zusammen mit dem Seniorenbeirat und den Gemeindeschwestern plus mit einer Veranstaltungsreihe an der rheinland-pfälzischen Demografiewoche. Die Aktion geht von 8. bis 15. November. Ziel ist, dass bei den Treffen verschiedene Generationen ins Gespräch kommen.

Am 10. November findet von 14 bis 16.30 Uhr ein „Speed-Dating“ in der Turn- und Festhalle Heuchelheim statt. Eine Anmeldung bei der Gemeindeschwester plus Barbara Bouché ist telefonisch unter 0159 04020788 oder per E-Mail an gemeindeschwesterplus@sozialstation-landau.de erforderlich. Am 11. November kann von 15 bis 18 Uhr im Haus der Familie Bad Bergzabern „speedgedatet“ werden. Die Anmeldung erfolgt telefonisch über Rainer Brunck unter 06343 6100680 oder über Helga Schreieck unter 06343 931774. Am 13. November bietet sich die letzte „Speed-Dating“-Gelegenheit von 14 bis 17 Uhr in der Gemeindehalle Edesheim. Anmeldungen sind möglich bei Patricia Niederer, telefonisch unter 06341 940655 oder per E-Mail an patricia.niederer@suedliche-weinstrasse.de.

Darüber hinaus gibt es zwischen dem 8. und 15. November weitere Angebote für Jung und Alt in den Verbandsgemeinden Annweiler, Bad Bergzabern, Landau-Land und Offenbach, die im Flyer des Netzwerks „Gemeinsam für Senioren“, der unter https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/landkreis/senioren.php abrufbar ist, gelistet sind. Beispielsweise referiert am 8. November, 17 Uhr, Corina Gruß vom SKFM-Betreuungsverein SÜW im Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler über das Thema „Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung“. Veranstalter ist der Seniorenbeauftragte der VG. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten bei Günter Magin unter Telefon 06346 9898955 beziehungsweise 0160 8352919 oder per E-Mail an guenter.magin@gmx.de beziehungsweise seniorenbeauftragter@annweiler.rlp.de sowie bei Bürgermeister Christian Burkhart per E-Mail an buergermeister@annweiler.rlp.de oder unter Telefon 06346 301102.