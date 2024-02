Die Protestwelle, die von den Enthüllungen der „Remigrationspläne“ von Rechtsextremen ausgelöst wurde, ist auch nach Bad Bergzabern geschwappt. Rund 500 Menschen setzten ein klares Zeichen. Eine 17-jährige Rednerin sorgte für Gänsehaut.

Strahlende Sonne, blauer Himmel und ein bunter Schlossplatz. Die Stimmung am Samstag bei der Kundgebung im Herzen von Bad Bergzabern war fröhlich und entschlossen. Etwa 500 Menschen hatten sich zusammengefunden, um gegen rechte Politik und Abschiebefantasien der AfD zu protestieren. Bei den Redebeiträgen von Parteien, Gewerkschaften und Einzelpersonen kam es zu einigen eindrucksvollen Momenten.

Den Anfang machte die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, Kathrin Flory. Sie zeigte sich „entsetzt, dass es im Jahr 2024 wieder Nazis in Deutschland gibt“ und verwies auf die Vielfalt der Menschen in der Verbandsgemeinde. Auf pfälzisch stellte sie klar: „Bei uns in de Palz redde ma miteinand. An unserm Tisch ist immer noch en Platz frei, fer Freunde un fer Fremde!“

17-Jährige wäre direkt betroffen

Für einen besonderen Moment sorgte Nazanin Khawari. Die 17-Jährige wäre als Flüchtling direkt von den Deportstationsplänen der Rechten betroffen. „Meine Familie stammt aus Afghanistan, meine Kindheit habe ich im Iran verbracht. Seit ich neun Jahre alt bin, lebe ich in Deutschland. Ich bin hier in Sicherheit und in einem Land, in dem ich viel erreichen kann, auch als Mädchen.“

Khawari will in zwei Jahren ihr Abitur am Alfred-Grosser-Gymnasium machen. Sie dankte dem Haus der Familie in Bad Bergzabern, das sie und ihre Familie bei ihrer Ankunft in Deutschland unterstützt hatte. „Unser Leben war nicht einfach, aber es gibt viele offene Wege. Ich bin gut in der Schule und unterstütze andere, wo ich kann. Ich will hier dazu gehören und eine Zukunft aufbauen.“

„Für Demokratie muss man kämpfen“

Stadtbürgermeister Herrmann Augspurger sagte, er schäme sich ab und zu, Deutscher zu sein, wenn er sehe, wie die AfD ihr rechtspopulistisches Gesicht so deutlich zeigen könne. Er wolle nicht in einem Land leben, das von der AfD regiert wird. Bei allen Problemen sei die Demokratie in Deutschland eine Erfolgsgeschichte, die Wohlstand, Freiheit und Buntheit gebracht habe. „Aber für eine Demokratie muss man aufstehen und kämpfen. Wir sind bunt und wollen bunt bleiben. Wir müssen uns den Braunen entgegen stellen!“

Sven Hummel von der Gewerkschaft der Polizei warb für „Solidarität, Respekt und Vielfalt. Ob im Betrieb, am Band, im Streifenwagen, egal, welche Hautfarbe du hast, wen du liebst, oder wo du geboren bist.“ Der Erhalt der Demokratie liege der Polizei am Herzen, schließlich schwören die Beamten auch einen Eid auf die Verfassung. Darum habe seine Gewerkschaft auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD gefasst. „Wer in dieser Partei ist, hat bei uns nichts zu suchen.“

Dekan hofft auf Aufwachen der Gesellschaft

Als Vertreter der Gewerkschaft Verdi ergriff Sebastian Hey-Brenkert das Wort. Er verwies auf die historische Bedeutung des Ortes, an dem sich die Demonstranten getroffen hatten. „Keine zehn Kilometer von hier ist das Pfalzklinikum, früher die Heil- und Pflegeanstalt Klingenmünster, in der mindestens 1700 Menschen ums Leben kamen im Rahmen des Euthanasie-Programmes T4 der Nationalsozialisten.“ Wer das Presserecht einschränken, die Koalitionsfreiheit untersagen wolle und gegen das Streik- und Demonstrationsrecht sei, der dürfe Deutschland nie wieder regieren. Über die großen Themen unserer Zeit „müssen wir streiten, aber das muss in einem demokratischen Wettbewerb passieren, in dem Minderheiten einen besonderen Schutz erfahren.“

Auch in Bad Bergzabern gingen viele Bürger auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Foto: mey

Dekan Dietmar Zoller hofft, dass die Mitte der Gesellschaft endlich aufgewacht ist. Bei aller berechtigen Kritik an der Politik findet Zoller, wer die AfD wähle, „trägt mit dazu bei, dass sich eine neue braune Soße über unser Land ergießt, die uns ersticken wird. Es gibt zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung keine echte Alternative!“

Inge Heimer von den „Omas gegen Rechts“ sagte, ihr breche das Herz, wenn ihr berichtet werde, dass Kinder mit Migrationshintergrund nachts nicht mehr schlafen könnten, aus Angst, bald weg zu müssen. Oder wenn junge Flüchtlinge, die gerade erst eine traumatische Reise durchlebt haben, sich nun Sorgen machen würden, bald wieder auf die Flucht zu müssen. „Und nicht zuletzt wir Frauen müssen uns fürchten, was uns blüht, wenn die AfD an die Macht kommt. Als wir mehr Rechte gefordert haben, meinten wir keine Nazis!“