Die Kreiskasse der Südlichen Weinstraße ächzt: Viele Mehrausgaben, die beim Aufstellen des Haushalts für 2024 noch nicht vorhersehbar waren, muss der Landkreis stemmen. So hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung mehreren über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und

Auszahlungen zugestimmt. Insgesamt ging es dabei um fast acht Millionen Euro.

Im Detail hat der Kreistag zugestimmt, dass 670.000 Euro mehr für die Förderung der Erziehung in der Familie aufgewendet werden, außerdem rund 3,3 Millionen Euro zusätzlich für Hilfe zur Erziehung, eine dreiviertel Million Euro mehr für Eingliederungshilfe im Bereich des Jugendamts, etwa eine halbe Million Euro zusätzlich für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss und rund 1,9 Millionen Euro mehr für Tageseinrichtungen für Kinder. Das Jobcenter benötigt nach aktuellen Stand 125.000 zusätzliche Euro vom Landkreis, die gemeinsame Betreuungsbehörde knapp 255.000 Euro. 489.000 Euro sind es für die Anschaffung von Schulcontainern am Staufer-Schulzentrum in Annweiler, wobei dieses Geld durch Einsparungen an anderer Stelle im Haushalt gedeckt werden soll.