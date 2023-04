Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die vier Kandidaten für das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Edenkoben trafen in einer Podiumsdiskussion aufeinander. Sie warben für sich und ihre Pläne, die sie an der Spitze der Verwaltung verwirklichen möchten. Vor allem bei der Feuerwehr und beim Tourismus sehen sie Handlungsbedarf.

Bereits von Landtags- und Bundestagswahlen ist das Format bekannt, bei der Wahl des neuen Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde Edenkoben wurde am Freitagabend coronabedingt auf eine Liveübertragung