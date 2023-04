Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass in der Hauptstraße in Hayna plötzlich Parkplätze auf dem Bürgersteig eingezeichnet wurden, verwundert einige Anwohner. Diese hätten sich die gelben Markierungen zur Verkehrsberuhigung auf der Straße gewünscht. Doch wäre das überhaupt zulässig? Was kann der Ort sonst gegen Raser auf der Durchfahrtsstraße tun?

Die Bewohner von Hayna ärgern sich schon länger über Lärm, Gestank und die Verkehrssicherheit im Herxheimer Ortsteil. Als Grund dafür machen