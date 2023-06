Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

EDENKOBEN. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwoch die Änderung der Satzung über die Benutzung der Alla-Hopp-Anlage beschlossen. Damit soll es in Zukunft etwas ruhiger zugehen auf der Bewegungs- und Begegnungsstätte.

Die Entscheidung im Stadtrat ist das Resultat der Vor-Ort-Begehung vom 24. September mit Vertretern der Justiz, der Kreis- und Stadtverwaltung, der Dietmar-Hopp-Stiftung und von Nachbarn und deren Anwälte