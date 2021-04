Wie überall in Annweiler werden auch in Bindersbach die Straßen oft zugeparkt. In dem Stadtdorf sind die Straßen aber schmal und kurvig, sodass Autofahrer wegen der abgestellten Fahrzeuge häufig auf die andere Straßenseite ausweichen müssen. Bei Gegenverkehr entstehen dadurch gefährliche Situationen, wenn es nicht mehr möglich ist, in eine Lücke einzuscheren. In der Münzstraße scheint es besonders schlimm zu sein. Daher waren dort bereits zeitweise mobile Parkverbotsschilder aufgestellt worden. Diese vorübergehend angelegten Parkverbotszonen sollen nun, vor allem in den Kurven, in dauerhafte umgewandelt werden. Dies entschied der Ortsbeirat kürzlich, wie Ortsvorsteher Dieter Götten auf Anfrage mitteilte. Demnach dürfen künftig Fahrzeuge nur noch zum Ein- und Ausladen in die gekennzeichneten Bereiche gestellt werden.