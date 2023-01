Ludwig Lehnberger hat die Verbandsgemeinde Annweiler geprägt. Über ein Vierteljahrhundert war der Christdemokrat ihr Bürgermeister. Zwei Tage vor Heiligabend ist der gebürtige Franke im Alter von 80 Jahren bei in Dresden gestorben.

Geboren wurde Ludwig Lehnberger am 22. März 1942 in Treuchtlingen, wo er auch beigesetzt werden wird. Er legte 1962 das Abitur ab und studierte in Erlangen-Nürnberg Betriebswirtschaftslehre. Von 1968 bis 1978 war der Kaufmann in verschiedenen Unternehmen tätig, wechselte 1978 zur Stadtverwaltung Gunzenhausen, bevor es ihn ins Trifelsland verschlug. Er hatte sich um die frei gewordene Bürgermeisterstelle beworben und wurde prompt gewählt. Damals noch vom Verbandsgemeinderat, nicht von den Bürgern. Der Vater dreier Kinder zog mit seiner Familie in die Pfalz. Anfangs hatte es der aus der Fremde Hereingeplatzte, der schon in jungen Jahren CSU-Mitglied wurde, nicht leicht – vor allem weil Annweiler eine SPD-Hochburg war. Aber Strebsamkeit, Humor, Gelassenheit und Durchsetzungsvermögen gehörten von jeher zur Person Lehnbergers. Drei Amtszeiten als Bürgermeister – von 1983 bis 2009 – absolvierte er schließlich. Bei seiner Verabschiedung sagte sein Parteifreund Ludwig Allmann über ihn: „Wir haben Sie mit all Ihren Ecken und Kanten achten und respektieren gelernt. Sie genießen Ansehen und Anerkennung bei der Bevölkerung in unserer Verbandsgemeinde.“

Dem Kreistag Südliche Weinstraße gehörte Ludwig Lehnberger von 1989 bis 2014 an. Von 2004 bis 2009 saß der Mann mit dem markanten Schnauzbart für die CDU-Fraktion im Bezirkstag Pfalz. Er war zudem Mitglied in zahlreichen weiteren Gremien sowie in Vereinen, darunter Ehrensenator der Karnevalsvereine „Die Bockstallesier“ Annweiler und „Die Schnecketreiwer“ Silz.

Die Beerdigung ist am Samstag, 7. Januar, um 13.30 Uhr in Treuchtlingen auf dem Friedhof.