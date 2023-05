Erinnern Sie sich noch? Vor zwei Wochen erreichte ein ominöses Pinguin-Paket die Redaktion. In einem Bausch von Federn kam ein weißes Ei zum Vorschein. Laut dem beiliegenden Brief sollte ich dieses in warmes Wasser zum Ausbrüten legen. Nach wenigen Minuten löste sich das kristalline Oval auf und ein Mini-Pinguin erblickte das Licht der Welt. Ebenso schälte sich eine noch winzigere Schriftrolle heraus, in der eine Einladung verborgen war. Die Auflösung der niedlich-skurrilen Postsendung erschloss sich, als ich den beigefügten Link öffnete. Dieser führte zur Presse-Anmeldung für die Eröffnung des neuen Antarktis/Patagonien-Abschnitts des Miniaturwunderlands, der riesigen Modelleisenbahnwelt in Hamburg.

Ich war höchst gerührt und haute in meinem „Wir über uns“-Artikel dazu glatt heraus, dass wir in der Redaktion nun hohe Erwartungen haben. Presse-Einladungen an die RHEINPFALZ sollten doch bitte künftig nicht mehr per schnöder E-Mail an uns gesandt werden. Die Schreiben dürften stattdessen per Einhorn oder Elwetrittch in der Redaktion vorbeigebracht werden. Und was passierte eine Woche später? Eine weitere Postsendung trudelte bei uns ein. Und der Aufkleber zum Verschließen des Umschlags ließ schon ahnen, dass da jemand meinen Worten die angemessene Bedeutung hatte zukommen lassen. Ein lustig dreinblickendes, buntes Vogelwesen stolzierte darauf umher. Allen Pfälzern dürfte klar sein, um was es sich hierbei handelte. Die beiliegende Visitenkarte von Wilhelm Hauth, der vom damaligen Landauer OB Hans-Dieter Schlimmer zum Professor h.c. der Trittchologie ernannt wurde, ließ keinen Zweifel mehr aufkommen. Der Pfälzer Nationalvogel war in die Redaktionsräume hineingeflattert beziehungsweise vielmehr geschlüpft – wie sein Pinguin-Pendant.

Korken für Lieblingsgetränk der Trittchen

Aus dem gepolsterten Briefumschlag rollte nämlich ein Baby-Trittchlein heraus, das sich mit viel Geplärre gerade aus seinem Ei herausstrampelt. Als langjähriger Vorsitzender des Landauer Elwetrittche-Vereins, dessen Vorsitz er Anfang des Jahres aus gesundheitlichen Gründen niederlegen musste, sitzt Wilhelm Hauth sozusagen an der Quelle. Auf ihn geht das weltweit einzige Elwetrittch-Gehege zurück, das sich im Landauer Zoo befindet. Dort können kleine und große Besucher drei Prachtexemplare bewundern – und ein Ei, aus dem gerade der Nachwuchs der Spezies „in pino palatina saxo montana trittche bisex“ schlüpft. „Bisex“ bezieht sich übrigens auf die Fähigkeit der Elwetrittche, sich zur Not selbst begatten und somit eigentlich nie aussterben zu können. Die aus Zinn gegossene Miniatur-Nachbildung dieses glanzvollen Schöpfungsmoments hat es nun auf meinen Schreibtisch geschafft. Ach, herzerwärmend.

Mehr noch, als mir Wilhelm Hauth erzählt, dass es nur ganz wenige dieser Trittch-Küken gibt. Die Figürchen thronen auf einem Korken, um Flaschen mit dem Lieblingsgetränk des Pfälzer Nationalvogels verschließen zu können. Richtig, Riesling, gemischt als Schorle. Als ob es der 73-Jährige gewusst hätte, dass die Elwetrittche und ich die gleiche feucht-fröhliche Vorliebe teilen. Den kunstvollen Verschlusspfropfen bekamen einst langjährige Mitglieder des 1982 gegründeten Elwetrittch-Vereins geschenkt. In Auftrag gegeben wurde er noch von Vereinsgründer Hans Blinn. Sein Nachfolger schätzt, dass nur rund 20 Exemplare im Umlauf sind. Als Hauth 2003 den Vorsitz übernahm, gab es Trittchen aus Keramik zum Umhängen als Jubiläumsgeschenk.

Ehrenplatz neben Mini-Pinguin

Das Trittchlein wird neben dem Mini-Pinguin aus Hamburg einen Ehrenplatz in meinem Regal erhalten. Und wer weiß, vielleicht wollen die Betreiber des Miniaturwunderlands nach ihrem Antarktis-Abschnitt ja irgendwann auch mal eine Mini-Welt der Fabelwesen bauen. Und dann würde die „Bestia Palatinensis“ bei Medien-Vertretern landauf, landab mit einer Einladungskarte um den Hals im Briefkasten landen. Auf diese sagenhafte Vorstellung ein dreifaches „Trittch-trittch“!