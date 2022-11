„Wir gestalten heute das Morgen – auf alten und neuen Wegen in die Zukunft“, so lautet der Titel des Heimatjahrbuchs des Landkreises Südliche Weinstraße 2023, das ab sofort erhältlich ist. Rund 50 Autoren und Fotografen haben daran mitgewirkt.

„Das Heimatjahrbuch ist ein kulturelles Aushängeschild für unsere Region“, dankte Landrat Dietmar Seefeldt den Mitwirkenden. Auf knapp 300 Seiten gebe es Geschichten über neue und alte Wege, machte Rainer Tempel, Vorsitzender des Redaktionsausschusses, neugierig. Das Titelbild zeigt den Blick auf den Bahnhof Edenkoben. Bildautor Winfried Christmann aus Edesheim hat in Weiß und Rot das Licht der an- und abfahrenden Züge eingefangen. „Ein gelungenes Sinnbild für Vor- und Zurückfahren, für alte und neue Wege“, so Tempel.

Straßen, Wege, Tunnel, Schienen- und Wasserwege in der Südpfalz – dies und mehr sind Themen des Heimatjahrbuchs 2023. Alte und neue Wege werden auch im übertragenen Sinn verstanden. So wird auf der Doppelseite zu Schmetterlingen aufgezeigt, dass mit natürlicher Pflanzenvielfalt auch die Vielfalt der Tierwelt in einer intakten Natur zunimmt. Es geht darum, wie Stroh im Hausbau eingesetzt werden kann, wie Lamas in die Südpfalz kamen, wie pfälzische und elsässische Naturfotografen zusammen Ausstellungen gestalten oder dass Holzgasfahrzeuge nur ein kurzer Ausweg aus dem Treibstoffmangel sein konnten. Der zweite Teil des Buches enthält Beiträge zur Lokalgeschichte, auch zum Inflationsjahr 1923, zu bedeutenden Persönlichkeiten und Gebäuden der Region sowie zur heimischen Tier- und Pflanzenwelt. Wie gewohnt wird das Heimatjahrbuch durch die Jahreschronik des Landkreises und seiner Verbandsgemeinden abgerundet.

Info

Das Buch ist für 8,50 Euro ist im Buchhandel, bei der Kreisverwaltung (Andreas Imhoff, E-Mail: andreas.imhoff@suedliche-weinstrasse.de, Telefon 06341 940907) oder beim Landluftverlag in Ranschbach erhältlich. Falls es in einer Buchhandlung nicht vorrätig sein sollte, kann es über die ISBN 978-3.9821-384-5-9 bestellt werden.