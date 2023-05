Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach mehr als 70 Jahren ist der Krieg zurück in Europa. Als Mahnung gegen das so nahe gerückte Grauen und als Erinnerung an die einst Gefallenen gab es einen Arbeitseinsatz auf dem Soldatenfriedhof in Bad Bergzabern. Anlass war der morgige Volkstrauertag.

Es wird geschrubbt, Gras, Blätter und Unkraut werden entfernt. 34 Schüler und Soldaten des Elektronikzentrums der Bundeswehr haben den Soldatenfriedhof und das Ehrendenkmal am Liebfrauenberg wieder