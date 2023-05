Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Herxheim, Offenbach und Edesheim liegt die Freibadsaison auf Eis, bis das Land eine Hygieneregel lockert. Landau peilt den 15. Juni an – mit nur wenigen Besuchern gleichzeitig, ohne Planschbecken, Spielplatz, Kiosk und Sprungtürmen. Wie es kommt, dass Maikammer gestern als erstes Bad in der Region geöffnet hat.

Bereits eine Stunde vor der Eröffnung waren die ersten Besucher da, berichtet Werksleiter Andreas Reuther. „Kinder, die in der schulfreien Zeit mit dem Skateboard vorbeigefahren sind genauso