In Deutschland gehören alle Fledermäuse zu den streng geschützten Arten. Das bedeutet, dass nicht nur die Tiere selbst, sondern auch ihre Lebensstätten und Nahrungsräume geschützt sind und dass es verboten ist, sie zu beschädigen oder zu zerstören.

Im Rahmen des von Juli 2020 bis Juni 2023 genehmigten EU-Interreg-Projekts „Gefährdete Tierarten im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen“ werden für drei gefährdete Tierarten – den Steinkrebs, den Dunklen und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling und das Große Mausohr – gemeinsam koordinierte Schutzmaßnahmen umgesetzt. Der Nabu Rheinland-Pfalz beteiligt sich als Projektpartner mit dem Biosphärenreservat Pfälzerwald und Sycoparc, der französischen Biosphärenreservatsverwaltung, an der Wiederherstellung und Erhaltung von Quartieren der Großen Mausohren. Die müssen nicht unbedingt in Kirchen sein. Auch Privatleute können sich melden, wenn sie von Fledermausquartieren in Schuppen oder Garagen wissen oder neue Populationen anlocken wollen.

Projektkoordination Süd: Katharina Schritt (katharina.schritt@nabu-rlp.de). Für unsere Region ist Annette Schwarz Ansprechpartnerin (Telefon 0171 5526736 oder E-Mail an a.schwarz@mailca.de). Weitere Infos: www.fledermäuse-willkommen.de oder www.fledermausschutz.de .