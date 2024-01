Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Wasserräder in Annweiler und Holzarbeiten auf Burg Trifels gehören zu den Prestige-Projekten. Die Zimmerei Denzer blickt auf eine 150-jährige Familiengeschichte zurück. Doch am Mittwoch hat diese ein Ende gefunden. Der Chef will in Rente und die nächste Generation geht andere Wege. Und das sei genau richtig.

Wenn sich eine 150-jährige Unternehmensgeschichte dem Ende neigt, würde man Wehmut beim Chef vermuten. Immerhin ist er die fünfte Generation, die sich ganz dem Holzbau verschrieben