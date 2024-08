Sven Krieger hat den Brotback-Virus. Nun werden alle schmunzeln, die so ganz selbstverständlich ihr Brot beim Bäcker kaufen. Doch: Das selbstgebackene Brot hat schon was.

Das beste Brot ist das selbstgebackene. Wenn es aus dem Holzbackofen kommt erst recht. Knusprig, duftig, locker, leicht. Mit Butter drauf eines der leckersten Lebensmittel. Das meint zumindest Sven Krieger aus Dörrenbach. Seit zwei Jahren hat er den Brotback-Virus. Obwohl, so sinniert er, wahrscheinlich schon seit seinen Kindertagen. Seine Mutter ist von Beruf Hauswirtschafterin, und die Familie besitzt einen eigenen großen Holzofen im Garten. Bis heute.

Doch seine Leidenschaft für das Kochen und Backen waren in jungen Jahren eher verborgen. Der Junge wollte Feuerwehrmann werden. Als er auszog und seinen eigenen Haushalt einrichtete, entwickelte sich die Leidenschaft für die Arbeit in der Küche.

Viele Varianten

Er führt zu Hause das Küchenkommando und hat sich vor zwei Jahren seinen eigenen Holzofen gebaut. Seitdem sei er, so Krieger, ein äußerst gut gelaunter Koch und Bäcker am heimischen Herd oder Ofen. Egal ob im Haus oder draußen. Viele Brot-Variationen hat er mittlerweile ausprobiert. Neben dem Bauernbrot mag er gerne ein kräftiges Bierbrot. Seine Frau bevorzugt eher ein Körnerbrot. Baguette kommt Sven Krieger nicht in den Ofen, sonst aber ist er offen für alles, was Brot heißt.

Einmal im Monat, soweit es der Beruf zulässt, feuert er an. Das dauert etwa zwei Stunden. Dann hat der Ofen eine Temperatur von etwa 380 Grad Celsius. Für seinen Ofen benötigt er etwa zwölf Kilo Brennholz. Die Holzart ist egal. Der Brotteig wird etwa 15 oder 18 Stunden vorher angesetzt. Beim Besuch der RHEINPFALZ-Mitarbeiterin hatte Krieger vier Schwabenlaibe in Vorbereitung. Für das Rezept waren zwei Brotteige notwendig, die dann zu einem werden. Einmal Weizen und einmal Roggen. Nochmals eine halbe Stunde Ruhezeit reicht dem backenden Feuerwehrmann, um die Temperatur zu kontrollieren.

Sven Krieger teste, on die Brote durchgebacken sind, indem er draufklopft. Foto: alve

Das „K“ auf dem Brot

Bei etwa 290 Grad wird das Innere des Ofens von der Glut befreit und ist nun bereit für vier Brotlaibe, die Krieger einzeln auf einen Brotschieber legt. Eine spezielle Brotmarkierung darf da nicht fehlen. Jedes Brot bekommt einen Brotstempel mit der Initiale „K“ aufgedrückt. Sven Krieger verschmitzt: „Ist ja schließlich mein Brot.“ Alle werden nach und nach in den Ofen geschoben. Nach 20 Minuten kontrolliert der Bäcker und gibt den Broten weitere 20 Minuten.

In dieser Zeit erzählt er: „Ich backe aber nicht nur Brot. Gerne auch Kuchen. Oder ich brate Fleisch. Haxen, Hähnchen oder ganze Enten. Sehr lecker und recht einfach zu handhaben.“ Wildfleisch bevorzugt er. Auch kreierte er für sich und seine Freunde schon mal ein Fünf-Gänge-Menu, bestehend aus Flammkuchen, Surf und Turf, Gemüse und Kuchen oder Belgische Waffeln aus dem Holzofen. Dafür besitzt er noch das alten gusseiserne Waffeleisen. Dafür muss man mit den Temperaturen spielen und genau wissen, wann man was in den Ofen stellt.

Spende zu Schlachtfesten

Für die Schlachtfeste der Dörrenbacher Feuerwehr spendieren Sven Krieger und seine Mutter die selbstgebackenen Brote. Und an Freunde, die ihn darauf ansprechen, verschenkt er gerne so manchen Brotlaib.

„Als ich ganz am Anfang den Ofen benutzte, überfiel mich der Heißhunger nach Brathähnchen. Also feuerte ich nur fürs Hähnchen den Ofen zwei Stunden vorher an, bereitete alles zu. Nach etwa 45 Minuten konnte ich das beste Hähnchen aller Zeiten verzehren“, erzählt er. Mittlerweile plant er seinen Brotbacktag genau. Denn auch seine Bratenfonds stellt er selbst her. Nach dem Backen kommt ein großer Topf mit Gemüseresten in den abkühlenden Ofen. Am nächsten Morgen ist der Fond fertig und kann weiterverarbeitet werden.

Mitten im Gespräch klingelt der Wecker. Die Laibe sind fertig. Große Spannung. Nach circa 45 Minuten kommen frisch duftende Laibe aus dem Holzbackofen. Krieger dreht alle um und prüft durch Draufklopfen, ob sie durchgebacken sind. Sein Fazit: „Alle ok!“ Na, dann guten Appetit.