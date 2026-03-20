Mehrere Militärmaschinen, die im Tiefflug über der Südpfalz unterwegs waren, haben für Aufsehen gesorgt. Die Polizei meldet sogar den Eingang von Notrufen.

Gegen 17 Uhr entdeckte Lothar Kopp am Donnerstag am Himmel über Dammheim eine ungewöhnlich tief fliegende Militärmaschine. Zuvor, so erzählt er, habe er auch mehrere Eurofighter gesehen und gehört. Und Kopp war bei Weitem nicht der einzige, der die Überflüge bemerkt hat.

Die Polizeiinspektion Edenkoben teilt am Freitag mit, dass wegen der Überflüge Notrufe und Anfragen von besorgten Bürgern eingegangen seien. Die Behörde betont: „Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.“

Die Überflüge standen im Zusammenhang mit dem feierlichen Gelöbnis in Germersheim am Donnerstag, bei dem rund 380 Rekruten ihren Diensteid ablegten. Schon im Vorfeld hatte die Bundeswehr angekündigt, dass es zwischen 14.30 und 15 Uhr einen Formationsüberflug von Eurofightern geben werde. Zum Gelöbnis selbst war der Überflug eines Airbus A 400M, also eines Transportflugzeuges geplant. Genau so ist es dann auch gekommen.