Daniel Salm ist der Bürgermeister-Kandidat der FWG für die Verbandsgemeinde Edenkoben. In der Mitgliederversammlung der Freien Wähler im Weingut Bernd und Herbert Schäfer in Edenkoben wurde der 38-Jährige einstimmig zum Kandidaten gewählt.

Daniel Salm ist seit 2014 Vorsitzender der FWG in der Verbandsgemeinde Edenkoben. Er ist hauptberuflich Speditionskaufmann in einer Mannheimer Spedition und dort als Abteilungsleiter beschäftigt. Kommunalpolitisch hat er mit 38 Jahren bereits große politische Erfahrung vorzuweisen. Er steht seit zwölf Jahren als Ortsbürgermeister seiner Heimatgemeinde Freimersheim vor. Seit 2009 ist er Mitglied im Verbandsgemeinderat, seit 2014 hat er das Amt des ehrenamtlichen Beigeordneten der Verbandsgemeinde inne. Er trägt dort die Verantwortung für die Geschäftsbereiche Grundschulen, Kindertagesstätten, Jugend und Sport.

In dieser Zeit habe Salm viele Projekte in der Verbandsgemeinde angepackt und gemeinsam mit einem guten Team in der Verwaltung verwirklicht, findet die FWG. Beispielhaft nennt sie den Ausbau der Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen in Roschbach und Rhodt, die Schaffung einer Ganztagsschule an der Gäuschule in Böbingen sowie die Umgestaltung des Schulhofes in Edenkoben. Sein aktuell größtes Projekt sei die Planung der Ganztagsschule in Edesheim, die mit einem Anbau verwirklicht wird.

FWG zweitgrößte Fraktion im VG-Rat

„Mit meinen vielfältigen Erfahrungen und meinem ehrenamtlichen Engagement fühle ich mich bestens gerüstet für die vielfältigen Herausforderungen, die auf einen Verbandsbürgermeister zukommen“, sagt Salm. Er wolle mit den Menschen in der Verbandsgemeinde über deren Anliegen, Sorgen und Nöte reden und nahe bei den Bürgerinnen und Bürgern sein.

Der Kandidat kann auf eine starke und schlagkräftige FWG in den Ortsgemeinden und in der Verbandsgemeinde bauen. Die FWG ist gegenwärtig im Verbandsgemeinderat Edenkoben mit acht Mitgliedern vertreten. Damit stellt sie die zweitgrößte Fraktion und ist seit 1994 mit den Beigeordneten Kurt Wagenführer (hauptamtlich), Erich Litty, Sigrid Schwedhelm-Schreiner und eben Daniel Salm als ehrenamtliche Beigeordnete in der Führungsspitze der Verbandsgemeindeverwaltung vertreten.

Erstmals wieder seit 1994 verfolgt die Wählergruppe mit Salm das Ziel, zukünftig den Verbandsbürgermeister zu stellen. FWG-Kreisvorsitzender Kurt Wagenführer zeigt sich überzeugt, dass Daniel Salm alle Voraussetzungen für einen guten Verbandsbürgermeister mitbringe und die VG Edenkoben erfolgreich führen werde. Die Bürgermeister-Wahl ist für Sonntag, 16. Januar 2022, terminiert.