Das Schauspielern liegt den Dörrenbachern anscheinend im Blut. Schon in der Nachkriegszeit pilgerten viele Menschen ins Dornröschendorf, um Theater mit Massenszenen vor der Wehrkirche zu erleben. An diese Tradition knüpfte in den 90er-Jahren die Eselsbühne an, die bis heute als Verein für Laienspiel besteht. Sogar ein richtiges Freilichttheater besitzt die Gemeinschaft. Allerdings wohl nicht mehr lange.

Das Dorftheater mit seinen ansteigenden Rängen für etwa 400 Zuschauer liegt etwas außerhalb der Ortsgrenze idyllisch im Kastanienwald. Ein großes Gelände umgibt die