Die Fastnacht würde in den kommenden Tagen auf ihre Höhepunkte zustreben. Doch erneut macht die Pandemie dem närrischen Treiben einen Strich durch die Rechnung. Der CV Narhalla Herxheim plant aber eine Ersatzveranstaltung. Zudem bleibt sie einer Tradition treu.

„Das erneute Absagen aller Indoor-Veranstaltungen tut uns in der Seele weh. Nach der ausgefallenen Kampagne 2020/21 wollten wir erst recht richtig durchstarten. Schließlich ist diese Kampagne unsere Jubiläumskampagne, wird doch der CV Narrhalla Herxheim sechs mal elf Jahre alt“, trauert die Vorsitzende des CV Narhalla Herxheim, Andrea Schindler.

Der Verein hatte sich Einiges für die fünfte Jahreszeit vorgenommen. Noch im Sommer hofften die Verantwortlichen, vor allem auch wegen der Impfkampagne als Rückenwind, auf eine halbwegs normale Jubiläumskampagne in dieser Saison.

Alle zehn Tage Vorstandssitzungen

Vorausblickend und schon die Gefahr im Auge habend, dass es zu Einschränkungen kommen könnte und ein neu gekröntes Prinzenpaar vielleicht nicht in den Genuss einer vollwertigen Kampagne kommen würde, entschied man sich bei der Inthronisierung im November, das Prinzenpaar Theresia I. und Thorsten I. in Amt und Würden zu belassen. Das Kinderprinzenpaar Amy I. und Noah I. repräsentiert schon zum dritten Mal in Folge den CV Narrhalla.

Dann schellten die Infektionszahlen in die Höhe. „Von da an gab es alle zehn Tage eine Vorstandssitzung, um die Lage immer wieder neu zu betrachten und zu beurteilen, um uns den neuen Verordnungen anzupassen“, berichtet Schindler. Es sei alles möglich getan worden, um die Kampagne irgendwie zu retten.

Lob an Trainer und Betreuer

Von den Mitgliedern und Aktiven, wie den drei Garden, den Tanz- und Gesangsgruppen sowie den Büttenrednern sei immer wieder die Rückmeldung gekommen, dass sie absolut motiviert seien und weiter im Training bleiben – egal, ob in Präsenz oder digital. Immer verbunden mit der Hoffnung, dass es eine Möglichkeit gefunden werde, noch auf die Bühne zu gehen. „Hier gilt mein besonderer Dank unseren Trainern und Betreuern, die in der Ausgestaltung des Trainings immer sehr kreativ waren“, lobt Schindler.

Man wollte die Prunksitzungen erst so spät wie möglich absagen und nicht zu früh den Kopf in den Sand stecken. „Wir waren in dieser Zeit stets auch in engem Kontakt mit dem Karnevalverein Herxemer Wind. Denn falls es zu einer Absage kommen würde, wollten wir diese traurige Nachricht gemeinsam verkünden, um so auch zu zeigen, dass die Herxheimer Narren zusammenhalten“ erklärt die Vorsitzende.

Ersatzveranstaltung im Sommer geplant

Leider war es dann am Mitte Januar so weit: Alle Prunksitzungen und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wurden abgesagt. In einer gemeinsamen Videobotschaft teilten die Karnevalsvereine die Entscheidung im Internet und den sozialen Netzwerken zeitgleich mit.

„Für unsere Büttenredner tut es uns sehr leid. Sind es doch meist Einzelkämpfer, die mit Herzblut das ganze Jahr Ideen sammeln und ihren Auftritt vorbereiten. Aber vielleicht gibt es hier im Laufe des Jahres noch Möglichkeiten“, hofft Schindler. Für den Sommer werde auf jeden Fall eine Veranstaltung geplant, wie auch immer diese gestaltet werden könne.

Eine Tradition wird aber auch in der noch laufenden Kampagne durchgezogen: der Verkauf der närrischen Zeitung „Giesskanne“. Diese wird wie gewohnt am Faschingssamstag in Herxheim an Bürger von Haus zu Haus verkauft. „Diese Tradition kann auch Omikron nicht stoppen“, gibt sich Schindler kämpferisch.