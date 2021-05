Die Betreiber des Restaurants Culinarium in Bad Bergzabern hören zum Jahresende auf – obwohl die Gaststätte gut läuft. Corona sei jedenfalls nicht der Grund, sagen die beiden Geschäftspartner Nico und Felicitas Krüger. Die Suche nach einem Nachfolger ist bereits in vollem Gange. Was ist da los?

„Schweren Herzens müssen wir aus gesundheitlichen Gründen unseren Traum in andere Hände weitergeben“, verkünden Nico und Felicitas Krüger auf der Homepage ihres Restaurants Culinarium. Zusätzlich macht die Nachricht über ihren Abschied auf Facebook ihre Runden. Es ist gerade einmal zehn Jahre her, als die beiden Geschäftspartner – damals noch Eheleute – den Schritt in die Selbstständigkeit wagten und die Pacht der Gastronomieräume im Haus des Gastes übernahmen. Zu dieser Zeit war der Umbau des Hauses gerade fertiggestellt. Warum sich die Krügers jetzt von ihrem weit über die Region hinaus bekannten Culinarium trennen, berichtet Nico Krüger im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Doch darüber zu sprechen, fällt dem Koch nicht leicht. „Es tut wahnsinnig weh, das alles aufzugeben. Denn es steckt so viel Lebenszeit, so viel Herzblut in dem Restaurant.“

Gemeinsam mit ihrem Team hätten Felicitas Krüger und er alles dafür gegeben, um den guten Ruf, den das Culinarium heute habe, aufzubauen. „Jetzt geben wir ein gut laufendes Lokal auf. Da wird man zwangsläufig emotional“, bemerkt der Küchenchef. Die Kommentare bei Facebook bestätigen den Erfolg: „Sehr schade, ein culinarisches Highlight in Bergzabern“, schreibt beispielsweise ein Gast aus Berlin. Auch aus Hamburg und anderen Regionen der Republik melden sich Leute. Genauso wie die Pfälzer halten sie fest, was ihnen im Culinarium gefallen hat: die leckeren Gerichte, qualitatives Essen, ausgezeichneter Service. „Diese Rückmeldungen berühren uns sehr“, sagt Krüger, der sechs Mitarbeiter beschäftigt.

„Ich kann einfach nicht mehr“

Der 39-Jährige erzählt, dass es ihm schon länger nicht mehr gut gehe. „Ich kann einfach nicht mehr“, sagt er. Zugleich stellt er klar, dass er nichts Lebensbedrohliches habe. Doch er benötige dringend eine Auszeit. Und mit Corona habe das alles rein gar nichts zu tun. Er sei mit großer Freude Gastgeber, aber jetzt müsse er der Gesundheit wegen auf die Notbremse treten. Eine Sechs-Tage-Woche, nur sehr wenig Urlaub, viel Verantwortung — das alles habe zuletzt sehr an seinen Kräften gezehrt. „Ich habe nur noch funktioniert“, sagt der Koch. Was nach seiner Auszeit komme, wisse er noch nicht. Jetzt sucht Krüger erst einmal nach einem Nachpächter, der bereit ist, über 450 Plätze zu bewirten. Der Pachtvertrag mit der Stadtverwaltung wurde bereits aufgehoben. Zum 31. Dezember ist Schluss.

„Der neue Pächter könnte direkt anfangen zu kochen. Es ist alles da. Wir geben alles ab. Wir ziehen einen klaren Schlussstrich“, sagt der gebürtige Sachse. Es ist ihm wichtig zu erklären, dass die Entscheidung keinerlei persönliche Gründe zwischen ihnen als Ex-Ehepartner habe. „Wir sind nach wie vor ein starkes Team“, sagt er. „Felicitas hat mich in den letzten Wochen sehr unterstützt. Sie hat sich um alles gekümmert, wenn ich nicht konnte“, berichtet Krüger. Auch sie wolle sich zunächst eine Auszeit nehmen.

Suche nach Pächter wird wegen Corona schwierig

Die Entscheidung des Pächterpaars bedauere die Stadt sehr. Aber man verstehe und respektiere die Hintergründe, sagt Bürgermeister Hermann Augspurger der RHEINPFALZ. Erst letzte Woche habe der Stadtrat dem Auflösungsvertrag zugestimmt. „Ich kann die Zusammenarbeit mit den Krügers nur loben. Sie haben das alles hervorragend gemacht“, betont er. Auch das Stadtoberhaupt wünscht sich einen nahtlosen Übergang. Das Haus des Gastes sei wichtig für die Stadt, für die Region, für den Tourismus. Deshalb wolle und müsse man den Gastronomiebetrieb unbedingt erhalten. Augspurger befürchtet jedoch, dass die Suche nach einem neuen Pächter in der momentanen Situation mit Corona schwierig sein könnte. Ein weiterer Leerstand im gebeutelten Bad Bergzabern? „Wir hoffen inständig, dass es weitergeht“ betont der Bürgermeister. Aber noch sei die Sache zu frisch, um über mögliche Neuverpachtungen zu spekulieren.

Auch Nico Krüger weiß, dass ein längerer Leerstand nicht optimal wäre. „Jetzt hat das Restaurant einen Ruf. Doch je länger es leersteht, desto mehr geht dieser verloren, und der neue Betreiber muss wieder viel Arbeit ins Marketing stecken.“ Er weiß, wovon er spricht: Bevor die Krügers 2010 das Restaurant übernahmen, standen die Räume eineinhalb Jahre leer. Damit das nicht wieder passiert, hat der Koch über die Region hinaus Anzeigen geschaltet.