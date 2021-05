Die Gemeinde St. Martin ist weiter auf der Suche nach einem Standort für eine Corona-Teststation. Eine solche Einrichtung sei dringend notwendig, erklärte Ortsbürgermeister Timo Glaser im Gemeinderat.

Seit 20 März sind Corona-Schnelltests in der Verbandsgemeinde Maikammer an drei Tagen in der Woche im Bürgerhaus Maikammer möglich. Bisher sind dort 1294 Tests abgenommen worden, nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung war keiner davon positiv. Derzeit sei jedoch eine rückläufige Nachfrage zu beobachten, sagte auf Anfrage Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach (CDU). Sie gehe jedoch davon aus, dass sich das erheblich ändere, wenn die Gastronomie im Innenbereich dürfen darf. Mit großer Wahrscheinlichkeit seien aber in absehbarer Zeit aber auch wieder Veranstaltungen im Bürgerhaus möglich. Deshalb müsse die Struktur der Testmöglichkeiten neu überprüft werden.

„Personell aufwendig“

Von Gastronomen habe sie die Rückmeldung bekommen, dass eigene Strukturen höchstens für größere Häuser eine Lösung seien. „Das ist personell sehr aufwendig“, so Flach. Es gehe ja nicht nur um den Test an sich, sondern auch um die Dokumentation und gegebenenfalls um die Meldung von Daten an das Gesundheitsamt. Ziel sei, sowohl für St. Martin als auch für Maikammer eine Lösung auf privater Ebene zu finden.

Auch Timo Glaser sagte, es würden verschiedene Optionen einer Partnerschaft geprüft. Testmöglichkeiten privater Träger in der Nähe gibt es beispielsweise beim DM-Drogeriemarkt in Edenkoben und beim Fitness-Zentrum Bella Vitalis, ebenfalls Edenkoben. In Kirrweiler sind Tests in der Praxis für Ernährungstherapie möglich.

Kurzinfo

Das gemeinsame Corona-Diagnosezentrum der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße in Landau ist am Pfingstmontag, 24. Mai, geschlossen. Ab dem 25. Mai werden zudem die Öffnungszeiten angepasst. Das Diagnosezentrum ist dann montags, dienstags und donnerstags von 17 bis 20 Uhr geöffnet