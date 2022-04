Bei der Mitgliederversammlung des Südpfälzer Männerchors wurde deutlich, das Chorleben lag coronabedingt darnieder. Neun Sänger sind aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen oder ausgeschieden. „Das ist ein herber Rückschlag“, so der Vorsitzende Klaus Kirsch. Wirtschaftlich steht der Verein noch auf gesunden Beinen. Doch der Verein will nicht verzagen. So ist für 2022 zumindest eine Minimalplanung erstellt worden. Hauptziel ist ein Konzert am 16. Oktober zusammen mit den Chören Eintracht Rechtenbach und People of Joy. Für zehn Jahre Chorleitertätigkeit wurde Joachim Kuhn ein Präsent überreicht.