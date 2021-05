Am Donnerstag geht das Corona-Testzentrum in Rhodt in Betrieb, wie die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben mitteilt. „Testen für alle“ ist dann auch in der Turnhalle in der Turnstraße ohne Terminvereinbarung möglich – immer donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 13 Uhr.

Bürger können im Testzentrum kostenlos abklären lassen, ob sie das Virus in sich tragen. Sie müssen lediglich ein Ausweisdokument mitbringen. Nachdem die persönlichen Daten erfasst und die Einwilligungserklärung unterschrieben wurde, wird ein Nasen-Rachen-Abstrich genommen. Nach 15 Minuten liegt das Testergebnis vor. Die Testpersonen können vor Ort auf das Ergebnis und die damit verbundene Bescheinigung warten, schreibt die Verbandsgemeinde.

40 ehrenamtliche Helfer hatten sich spontan für das Rhodter Testzentrum gemeldet. Träger der Einrichtung ist die Verbandsgemeindeverwaltung in Kooperation mit der Ortsgemeinde Rhodt. Der laufende Betrieb im Testzentrum liegt in den Händen des DLRG Landau. Das DLRG betreibt bereits seit längerer Zeit das Testzentrum in der Festhalle in Landau. Seit 13. März ist das Corona-Testzentrum im Edenkobener Kurpfalzsaal in Betrieb. Allein im April wurden dort 4265 Personen getestet. Dort können sich Bürger immer montags bis freitags zwischen 16 und 20 Uhr, samstags von 9 bis 16 Uhr und sonntags 10 bis 14 Uhr kostenlos testen lassen.