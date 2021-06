Aufgrund sinkender Nachfrage ist die Corona-Teststation am DRK-Vereinsgebäude in der Georg-Staab-Straße 6 in Annweiler ab kommender Woche nur noch donnerstags und samstags geöffnet, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Teststation ist damit zu folgenden Zeiten geöffnet: donnerstags von 16.30 bis 19.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr. Mittels Schnelltest kann sich jede Person, die möchte, in der Teststation kostenlos testen lassen. Lediglich ein amtliches Ausweisdokument mit Lichtbild wie Personalausweis oder Reisepass ist notwendig. Alternativ wird der Führerschein akzeptiert. Das Angebot gilt auch für Menschen, die nicht in der Verbandsgemeinde Annweiler leben. Die Teststation am DRK-Vereinsgebäude arbeitet nach dem „Drive-In“-Prinzip. Testwillige fahren mit dem eigenen Auto zur Testung vor. Das Testergebnis wird nach 45 Minuten per E-Mail übermittelt.