Auch in Annweiler wird zurzeit ein Zentrum für kostenlose Corona-Schnelltests für alle eingerichtet. Dafür sucht die Verbandsgemeindeverwaltung freiwillige Helferinnen und Helfer, die vor Ort unterstützen. Gebraucht wird sowohl medizinisches Fachpersonal – etwa Pflegekräfte, medizinisch-technische Assistenten oder Apotheker –, als auch Personal für Verwaltungsaufgaben, für die Begleitung zum Testbereich sowie für die Unterstützung der Abläufe an der Anmeldung und Dokumentation, wie es in einer Mitteilung heißt.

Wer helfen möchte, soll sich bei der Verwaltung unter der Telefonnummer 06346 301102 melden oder per E-Mail an vorzimmervg@annweiler.rlp.de. Bei der schriftlichen Anfrage sollen die Interessierten Name und Geburtsdatum nennen sowie Angaben über die medizinische Ausbildung und darüber machen, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit sie helfen können. Alle Helfer erhalten eine Einweisung, Schutzausrüstung und eine vorrangige Schutzimpfung gegen Covid-19.

Die Teststation wird im Vereinsheim des Deutschen Roten Kreuzes eingerichtet und nach dem „Drive-In“-Prinzip arbeiten. Heißt: Testwillige werden mit dem Auto vorfahren. Die Auswertung der Antigen-Schnelltests erfolgt direkt vor Ort. Hintergrund ist die Aufforderung des Landes an die Kommunen vom vergangenen Wochenende, rasch Strukturen für eine „Testung für alle“ zu schaffen.