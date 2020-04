Na, das kennen Sie doch auch. Sonnige Frühlingsstimmung. Lauschige Runde mit Freunden auf der Terrasse. Man schmeißt den Grill an, öffnet eine Flasche Wein und unterhält sich nett mit ein paar eingeladenen Gästen. Oder man setzt sich beschwingt in eine Kneipe und schaut mal, was der Abend so mit sich bringt. Tauscht Geschichten aus, teilt Probleme, findet Lösungsansätze, ist einfach füreinander da und verbringt einen schönen Abend miteinander.

Aber dann ist da Corona. Und alles ist anders. Und alle lieben Menschen sind ganz weit fern. Es ist Samstagabend. Die virusgeschüttelte Woche ist hinter sich gebracht. Das Dubbeglas wartet darauf, beschmust zu werden. Aber man ist alleine. Gruselig. Okay, das Pärchen hat sich beieinander. Die wichtigsten Infos sind per Whatsapp mit Familie und Freunden geklärt. Doch irgendwie vermisst man das Gemeinsamsein. Den Ad-hoc-Austausch. Die spontane Entfaltung des Abends.

Zuerst betretene Stille, dann wildes Quasseln

Aber Krisenzeiten jubeln ein Tool wieder hoch, das viele das letzte Mal vor mehr als zehn Jahren benutzt haben, als es gerade das Internet eroberte, aber bei den meisten seitdem wieder in Vergessenheit geriet: die Video-Schalte. Hallo Skype. Oder welche Alternativ-Systeme man heutzutage benutzen mag. Und ein Halleluja auf die Video-Konferenzschaltung. Nun ist auf einmal der ganze Freundeskreis am Küchen- oder Wohnzimmertisch versammelt – in einem Computer-Bildschirm aufeinander geworfen, nur eben auf seine eigenen Haushalte verstreut.

Da sitzen wir nun um den Tisch, auf der Couch, in Sesseln gelümmelt beisammen und starren uns durch den Laptop an statt uns real gegenüber zu sitzen. Komisch. Betretene Stille. Jeder nimmt sein Glas an den Mund und weiß nicht so recht, was zu sagen. Ungewohnt ist die ganze Situation für Kneipengänger und Nachtschwärmer. Aber dann fängt einer einfach an, irgendwas zu sagen, und ein anderer steigt ein, und dann quasseln alle durcheinander, und schließlich ist es irgendwie wie immer, nur dass uns Kilometer in der Realität trennen, aber keine Millimeter im Geiste. Plötzlich ist all die Gemeinschaftsstimmung einer Bar-Runde in einem Display vereint, man prostet sich einander zu, witzelt über Unzulänglichkeiten des Alltags, und je später die Nacht wird, desto mehr driftet man in tiefgründige Emo-Gespräche ab. Freundschaft gefangen auf 15 Zoll. Irgendwie ist es befremdlich, aber irgendwie auch ganz spannend.

Während sonst der Freundeskreis auf mehrere Städte verteilt ist, ist er sich im Internet ganz nah. Und hey, der kennt einen, der einen anderen kennt, den man nicht kennt, aber plötzlich ist er da, und schwuppdiwupp, lernt man einen neuen Menschen kennen, der zugeschaltet wurde. Fast wie an der Kneipentheke, wenn man unvermittelt mit neuen Leuten vertraut wird. Und dann wird es auf einmal schon wieder hell, die Vöglein zwitschern, aber man ist immer noch in feucht-fröhlichen Gesprächen gefesselt. Hallo Corona, was machst du mit uns.

Das „Zum Wohl, die Pfalz“ lassen wir uns nicht nehmen

Da kommen Offenbarungen von Menschen, die alleine leben und in der aktuellen Situation kaum mehr Bezugspunkte haben und sich nach Nähe sehnen, Offenbarungen von Menschen, die berufliche Existenzängste haben und Rat und Zuspruch brauchen, Offenbarungen von Menschen, die weiter zur Arbeit gehen, aber trotzdem Sorgen haben, Menschen wie du und ich. Und wir können beisammen sein, trotz sozialer Distanz. Wenn die Video-Schalte zum Kneipentisch wird, sind andere Zeiten angebrochen. Corona ändert unsere Art der Kommunikation, aber es verändert nicht uns.

Wir machen jetzt jeden Samstagabend einen Rundruf durchs Internet, und, ehrlicherweise, die Begebenheiten sind großartiger als so mancher Realokontakt. Vielleicht weil wir alle emotionaler sind als sonst. Vielleicht weil die Ferne mehr Nähe zulässt. Vielleicht weil alles aktuell einfach anders ist. Wir sind gerade alle ziemlich einsam. Aber wir sind gemeinsam betroffen. Und Corona schafft ein digitales Zusammenrücken. Da klirren die Schorlegläser beim Anstoßen vielleicht nicht so schön wie früher, aber das „Zum Wohl, die Pfalz“ lassen wir uns doch auch durch einen Virus nicht nehmen.