Ich bin jetzt auch im Hausarrest, ähm Homeoffice. Während wir bisher in der Landauer Redaktion aus praktischen Gründen einfach die Familienpapas und -mamas in die eigenen vier Wände verbannt haben, sollen jetzt halt auch mal die anderen dran glauben. Also habe ich am Wochenende das durchgemacht, was viele von Ihnen sicherlich schon hinter sich gebracht haben: das Installieren eines Homeoffice-Systems auf dem heimischen Computer. Damit ich auch zu Hause Zeitungsseiten zusammenbasteln, in unserem Archiv recherchieren, Artikel schreiben und das Mail im Blick haben kann.

Aber schon beim Ausdrucken des 17-seitigen Einweisungspamphlets dachte ich: Mhm, ein guter Zeitpunkt, um gedanklich auszusteigen. Glücklicherweise habe ich einen Freund, der beruflich irgendwas mit Computern macht (bitte fragen Sie mich nicht Näheres) und der sich der Sache angenommen hat. Meine Kollegen haben erzählt, dass sie alle unseren IT-Support anrufen mussten, um das System auf den Rechner zu bekommen. Mein Technik-Schnuckel hat’s alleine geschafft. Okay, es war eine dreiviertelstündige – etwas emotional werdende – Verzweiflungsphase dabei, weil die Anmeldung nicht funzte, aber dann hat er einen richtig harten IT-Crack-Super-Kniff angewendet: Computer einmal ausschalten und dann wieder anmachen. Hilft immer. Jetzt habe ich so einen luxuriösen Arbeitsplatz mit zwei großen Bildschirmen. Fast wie in der Redaktion. Nur dass der ganze Aufbau nicht auf einem Bürotisch steht, sondern auf unserem Esszimmertisch. Aber man kann ja gerade eh keine Freunde für Dinner-Runden einladen.

Der Router blinkt mich treu an

Montagmorgen. Die Leitung steht. Juchee. Jetzt erinnere ich mich an die Leute aus Eschbach, Eußerthal und Völkersweiler, bei denen bis vor Kurzem die Telefon- und Internetleitungen über Wochen tot waren, weil die Telekom nicht zur Potte kam. Wir hatten darüber berichtet. „Bitte lass’ das hier nicht passieren!“, rufe ich dem Router zu. Er blinkt mich treu an. Alles gut.

So ganz ohne unseren IT-Support geht’s dann aber doch nicht. Ich verwechsle die beiden unterschiedlichen Anmeldungen und sperre erst einmal mein Benutzerkonto. Kriegt aber keiner mit. Bis die Kollegen in der Redaktion eintrudeln, bin ich schon wieder entsperrt, angemeldet – und habe eine Yoga-Session hinter mich gebracht. Praktisch, wenn der Anfahrtsweg von Speyer nach Landau entfällt.

Mit Bademantel in der Video-Redaktionskonferenz

Und da ich heute ja eh nicht mehr vor die Tür gehen werde, kann ich auch gleich in Schlumper-Klamotten bleiben. Ich verrate es Ihnen: schweinchen-rosa Flausch-Shorts und Punk-Band-T-Shirt. Wir sind ja hier unter uns. Der Bürgermeister und die Kreisverwaltung, mit denen ich an diesem Tag noch zu tun haben werde, müssen das ja nicht erfahren. Letztens soll sich ein Kollege zur Video-Redaktionskonferenz im Bademantel vor das Display gesetzt haben. Da ich meinen Kollegen aber eine flamingofarbene Big-Lebowski-Reminiszenz meiner Wenigkeit ersparen will, beschränken wir uns auf bildloses Telefonieren, Mailen und Chatten.

Bei den Mamas und Papas im Homeoffice ist bestimmt den ganzen Tag Halligalli, weil die Knirpse ja zwischendurch bespaßt werden wollen. Bei mir ist nix außer einer großen leeren Wohnung. Weil IT-Schnuckel ist in Landau bei der Arbeit. Die einzige Geräuschkulisse bietet die Waschmaschine. Ich überlege, irgendwas im Internet zu bestellen, damit ich morgen dank des Paketbotens menschlichen Kontakt habe. Naja, vielleicht tut’s nachher auch einfach einkaufen und ein paar nette Worte mit der Kassiererin durch die Plexiglasscheibe wechseln. Am Mittwoch darf ich ja auch wieder auf einen Termin. Stadtratssitzung in Annweiler. Die wird zwar vom Offenen Kanal auch live übertragen, aber ich gönne mir trotzdem das Realoszenario. Für genügend Abstand wird gesorgt, weil das Gremium vom Ratssaal in den großen Hohenstaufensaal umzieht.

Was ist nur mit der Nuss-Nougat-Creme passiert?

Bilanz des ersten Tages: drei geschriebene Artikel, zwei Telefonkonferenzen, etliche Anrufe, E-Mails abgearbeitet, Recherchearbeit, mitredigiert und korrekturgelesen – und ein Glas Nuss-Nougat-Creme, das sich mysteriöserweise zur Hälfte geleert hat. Keine Ahnung, wer das war.