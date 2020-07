In den vergangenen Tagen sind bei den Ordnungsbehörden im Kreis Südliche Weinstraße vermehrt Beschwerden eingegangen, dass in einigen Gastronomiebetrieben die Schutz- und Hygieneregeln nicht eingehalten würden. Daher appelliert Landrat Dietmar Seefeldt an Gewerbetreibende und Bürger, sich an die Regeln der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung zu halten.

Heißt für Restaurantbesuche: Im Innenbereich, ausgenommen am Platz, ist eine Maske zu tragen, für das bedienende Personal gilt Maskenpflicht, von allen Gästen müssen die Kontaktdaten erfasst werden (Name, Anschrift und Telefonnummer), und die Hände sind zu desinfizieren. Der Gastwirt muss dafür sorgen, dass die Vorschriften eingehalten werden.

„Wir haben in den letzten Monaten viel erreicht. Dass die Fallzahlen bei uns relativ niedrig sind, liegt auch an der konsequenten Umsetzung und dem Verständnis jedes Einzelnen. Umso wichtiger ist es jetzt, nicht nachlässig zu werden: Wir müssen weiterhin aufmerksam sein, wenn wir die bisher erzielten Erfolge nicht gefährden wollen und dazu gehört insbesondere, sich an die bestehenden Schutz- und Hygienemaßnahmen zu halten“, so Landrat Dietmar Seefeldt.