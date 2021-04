Auch wenn der Inzidenzwert in Landau über 100 geklettert ist, bleiben die bestehenden Corona-Regeln weiterhin in Kraft. Die Stadt hat am Freitag ihre Corona-Allgemeinverfügung verlängert, ebenso wie der Kreis SÜW einen Tag zuvor. In beiden Kommunen gelten die Regeln für eine Inzidenz zwischen 50 und 100.

Die Allgemeinverfügung des Kreises läuft am 22. März aus, die neue Allgemeinverfügung gilt bis zum 25. April. Die Stadt verlängert ihre Allgemeinverfügung bis zum 2. Mai. Ursprünglich war die Verfügung bis zum 17. April gültig, wie die beiden Verwaltungen mitteilen. Obwohl Landau am Freitag erstmals seit Langem wieder einen Inzidenzwert – also die Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – von über 100 aufwies, genau 106,7, gelten die bisherigen Regeln weiter. „Erst, wenn die Inzidenz an drei Tagen in Folge über 100 liegt, müssen am nächsten Werktag noch strengere Maßnahmen veranlasst werden“, erklärt Landrat Dietmar Seefeldt. Sprich: Die bestehenden Regeln gelten auf jeden Fall noch über das Wochenende. Der Kreis SÜW hatte am Donnerstag, als die neue Allgemeinverfügung erlassen wurde, einen Inzidenzwert von 99,5. Am Freitag lag er wie schon einmal in der Woche über 100. Exakt waren es 108,6.

Weitere Einschränkungen ab einer Inzidenz von über 100 sind beispielsweise nächtliche Ausgangssperren. Auch die Gastronomie müsste wieder ihre Außenbereiche schließen. Deswegen appelliert Seefeldt an die Bürger: „Bitte achten Sie weiter auf Abstands- und Hygieneregeln und vermeiden Sie, wo immer möglich, Kontakte mit Menschen außerhalb Ihres Haushalts.“ Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch ergänzt: „Da wir in Rheinland-Pfalz bislang schon zentrale Vorgaben haben, was ab welchem Inzidenzwert auf örtlicher Ebene zu verfügen ist, wird das angepasste Infektionsschutzgesetz bei uns im Land nicht allzu große Veränderungen mit sich bringen.“ Allerdings sei es wichtig, dass nach dem ganzen Hin und Her der vergangenen Wochen die Zuständigkeiten klar geregelt und alle Unklarheiten beseitigt würden, findet der Stadtchef.

Außengastronomie weiterhin erlaubt

Für den Handel heißt es vorerst weiter: Kunden müssen zuerst einen Termin vereinbaren, erst dann können sie in einem Geschäft einkaufen. Spontan einen Termin vor Ort ausmachen ist möglich, sofern die Personenzahl im Geschäft das gerade zulässt. Nur eine einkaufende Person pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche im Laden ist erlaubt. Die gleichen Vorgaben gelten für Büchereien und Archive. Von der Regelung des Terminshoppings ausgenommen sind unter anderem Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel, Drogerien, Buchhandlungen, Baumärkte, Blumengeschäfte und Gärtnereien. Abhol- oder Lieferdienste sind zulässig. Betriebe müssen die strengeren Regeln, die bei wiederholter Inzidenz über 100 greifen würden, nicht vorauseilend umsetzen, erklärt die Kreisverwaltung. Die jeweilige Kommune müsste dafür zunächst eine neue Allgemeinverfügung erlassen.

Auf Sportanlagen dürfen Freizeit- und Amateursportler nur Einzelsportarten ausüben. Trainieren geht außerdem nur im Freien und nur mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Kinder können in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre und einem Trainer im Außenbereich Sport machen. Es gilt das Abstandsgebot. Proben und Auftritte der Breiten- und Laienkultur sind untersagt. Die Außengastronomie bleibt unter gewissen Voraussetzungen erlaubt. Notwendig sind unter anderem ein tagesaktueller negativer Corona-Test, Kontakterfassung und eine vorherige Reservierung.

Die aktuell gültige Allgemeinverfügung dürfte erst aufgehoben werden, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz mindestens an sieben Tage in Folge unter 50 gelegen hat. Der aktuelle Trend geht aber eher in die andere Richtung, sodass bald die verschärften Corona-Regeln drohen könnten.