Seit ein paar Wochen sieht man immer wieder blaue Kleinbusse auf den Straßen in der Region. Reagiert die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) damit auf das geringere Fahrgastaufkommen wegen Corona oder gibt’s andere Gründe für die neuen Sprinter?

Schüler lernen zu Hause. Gearbeitet wird im Homeoffice. Die Shoppingtour erledigt man im Internet. Und überhaupt: Wir bleiben auf Abstand und zu Hause. Mit Bus und Bahn unterwegs ist nur noch derjenige, der wirklich muss. Die Corona-Pandemie hat das Fahrgastaufkommen in den Keller gedrückt. Im ersten Lockdown im März und April seien bundesweit teilweise 80 Prozent weniger Fahrgäste unterwegs gewesen, berichtet Jan Demand. Laut dem Betriebsleiter der QNV, die ihren Sitz in Annweiler hat, hat sich die Nachfrage während der Lockerungen von Mai bis September zwar wieder auf rund 80 Prozent des ursprünglichen Aufkommens gesteigert. Seit dem zweiten Lockdown ab Dezember seien die Fahrgastzahlen aber wieder gefallen, aktuell auf 30 bis 40 Prozent im Vergleich zu vor der Pandemie. Dieser bundesweite Trend bestätige sich auch in der Südpfalz.

Ein Großteil der aktuellen Fahrgäste arbeite in systemrelevanten Berufen und nutze Bus und Bahn, um zur Arbeit zu kommen. Um ihnen weiterhin verlässliche Fahrangebote zu bieten und auch um den Abstand in den Fahrzeugen zu gewährleisten, halte der Öffentliche Nahverkehr fast 100 Prozent seines Angebots aufrecht, erklärt Demand. Schülertrauben an Bushaltestellen sieht man derzeit auch nicht. Zwar herrscht im aktuellen Lockdown Fernunterricht vor, aber die Schulen bieten weiterhin eine Notbetreuung an. Und für diese Schüler muss gewährleistet sein, dass sie zur Schule und zurück kommen.

Zehn neue Kleinbusse angeschafft

„Wir haben für all unsere Linien festgestellt, dass das Fahrgastaufkommen seit Corona zurückgegangen ist“, so Demands Beobachtung. Das betreffe besonders den Wegfall der Schüler und Berufspendler. Aber durch die Schließung von Einkaufs- und Freizeitmöglichkeit fielen natürlich auch andere Fahrgäste weg. Deswegen hat die QNV nun reagiert und zehn neue Kleinbusse angeschafft.

Diese würden dort eingesetzt, wo das Fahrgastaufkommen gering sei, aber auch, wo große Busse kein Durchkommen haben, erklärt Demand. Die Kleinbuslinien 523 (Albersweiler – Annweiler –Bindersbach) und 524 (Albersweiler – Annweiler – Waldrohrbach – Pfalzklinikum) beispielsweise könnten die schmalen Straßen und Gassen in der Annweilerer Altstadt bedienen. Auf den Linien 525, 527 (Trifelsbus Montag bis Freitag) und 258 (Hauenstein Ortslinienverkehr) könne durch den Einsatz von Kleinbussen trotz eines geringeren Fahrgastaufkommens ein dichter Fahrplantakt geboten werden.

Takt durch Kleinbusse verstärkt

Zudem sei die Linie 544 (Bad Bergzabern – Schweighofen – Niederotterbach) neu konzeptioniert worden. Diese werde seit dem Winterfahrplanwechsel – außerhalb der Schulverstärkerfahrten – weitgehend mit Kleinbussen gefahren. Der Takt sei verdichtet worden, und die Fahrt zwischen der Kurstadt und Niederotterbach sei nun ohne Umstiege möglich. Auch auf der Linie 545 zwischen Oberschlettenbach und Bad Bergzabern seien via Kleinbus neue Verbindungen ermöglicht worden.

Zum Winterfahrplanwechsel am 13. Dezember wurden die Linienbündel in der Südpfalz neu vergeben. Die QNV bedient die Strecken Pirmasens Umland, Bad Bergzabern, Queichtal und Germersheim Nord. „Zu diesem Anlass haben wir uns 48 neue Mercedes-Benz Citaro LE (große Busse) und zehn neue Mercedes-Benz Sprinter City 45 (Kleinbusse) beschafft“, berichtet Demand. Damit verfüge die QNV nun über 170 barrierefreie und klimatisierte Linienbusse. Auch im Bereich Germersheim Mitte seien bei den neuen Linien 553 und 554, die der Konzessionsnehmer Hetzler & Pfadt bedient, erstmals Kleinbusse im Einsatz. Übrigens, Gäste erkennen Kleinbus-Fahrten im Fahrplan am hinterlegten Kleinbus-Symbol.