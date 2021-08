Vor allem Corona-Ausbrüche in Seniorenheimen hätten die Fallzahlen an der Südlichen Weinstraße in den vergangenen Wochen deutlich steigen lassen, sagt Landrat Dietmar Seefeldt. Und stellt klar, dass er weitere Einschränkungen für unangebracht hielte. Die Lage scheint sich aber inzwischen zu beruhigen.

Wie die Kreisverwaltung gestern meldete, sinkt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen an der Südlichen Weinstraße. Für vergleichsweise viele Fälle in den vergangenen Wochen seien im Wesentlichen zwei Hotspots verantwortlich gewesen, heißt es. Wie die RHEINPFALZ bereits berichtete, handelt es sich dabei um das Altenheim Ludwigshöhe in Edenkoben und die Seniorenresidenz Römergarten in Offenbach. Auf diesen Hotspots liege ein besonderes Augenmerk des Gesundheitsamtes, sagt Landrat Dietmar Seefeldt (CDU). Weitere Infektionsherde gebe es im Landkreis zurzeit nicht.

Weil sich die Fälle in Orten konzentrierten, also in Edenkoben und Offenbach, und die Zahlen ansonsten sinken, kämen die Fachleute zu dem Ergebnis, dass aktuell keine kreisweite Verschärfung notwendig sei, sagt Seefeldt. „Wir beobachten die Entwicklungen in den betroffenen Senioreneinrichtungen genau und sind mit den Leitungen in ständigem Kontakt und Austausch. Wir nehmen die Lage sehr ernst, dennoch sehen wir es gegenwärtig nicht als erforderlich an, dass deshalb weitere Maßnahmen für die gesamte Bevölkerung des Kreises folgen müssten.“

Bürger sollen sich weiter frei bewegen dürfen

Sobald eine besonders hohe Sieben-Tage-Inzidenz vorliege – das ist die Anzahl der Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner –, würde sich der Landkreis Südliche Weinstraße mit dem Land über weitere Schritte zur Reduzierung der Zahlen abstimmen und diese womöglich einleiten. Das lässt die vom Land erstellte Corona-Bekämpfungsverordnung zu. Seefeldt lehnt jedoch derzeit eine Einschränkung des Bewegungsradius der Bürger auf 15 Kilometer rund um ihren Wohnort ab. „Das ist für unseren Landkreis nicht vorstellbar, da beispielsweise Bürgerinnen und Bürger aus manchen Ortschaften nicht mal mehr in die Stadt Landau fahren könnten.“

Auch andere grundsätzlich mögliche Schritte, dazu zähle etwa eine Ausgangsbeschränkung, bei der Bürger nur zu gewissen Zeiten oder zu gewissen Anlässen die Wohnung verlassen dürfen, hält Seefeldt für aktuell nicht angemessen, weil sich das hiesige Infektionsgeschehen in geschlossenen Einrichtungen abspiele. „Solche zusätzlichen Maßnahmen und Anordnungen müssen genau abgewogen und äußerst differenziert eingesetzt werden, um die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen zu können“, sagt der Christdemokrat. Es müsse erkennbar sein, dass die jeweiligen Einschränkungen maß- und sinnvoll und gegebenenfalls auch kontrollierbar seien. „Deshalb spreche ich mich zum aktuellen Zeitpunkt gegen weitere punktuelle Verschärfungen in unserem Landkreis aus.“

Landrat appelliert erneut an Kreisbürger

Dennoch werde die Kreisverwaltung genau beobachten, wie sich die Infektionslage an der Südlichen Weinstraße entwickele. Seefeldt appelliert derweil erneut an die Bürger, sich auch weiterhin konsequent an die Corona-Regeln zu halten – dazu zählten Abstand halten, das Tragen einer Maske sowie gründliche Handhygiene. „Denn auch, wenn es keiner mehr hören mag, ist das immer noch der beste Schutz für jeden Einzelnen und für unsere Nächsten.“