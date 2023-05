Die Erweiterung der Freimersheimer Mühle, die Expansionswünsche der Betreiber lassen das Dorf nicht los. Nach den Gesprächen mit den Bürgern und nach ausführlichen Beratungen im Gemeinderat sprachen sich die Ratsmitglieder in der jüngsten Sitzung einstimmig dafür aus, den Vorentwurf in der nächsten Gemeinderatssitzung zurückzunehmen.

Mit dieser Rücknahme solle klar aufgezeigt werden, dass über das „Wie“ zur Mühlenerweiterung noch lange nicht entschieden ist, teilt die Verwaltung mit. Viele Fragen von Bürgern waren eingegangen, die nacheinander vorgelesen und beantwortet wurden. In der kommenden Sitzung am 23. Mai soll nun über die Aufhebung des Beschlusses über den Vorentwurf sowie über die frühzeitige Offenlage der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Feimersheimer Mühle beraten und beschlossen werden.

Die Rücknahme des Vorentwurfs mache dann den Weg frei für eine Bürgerbeteiligung ohne Behördengänge und für Gespräche noch vor dem Start in das offizielle Verfahren. Zu diesen Gesprächen sind der Ortsbürgermeister, der Gemeinderat und der Mühlenbetreiber gerne bereit, so die Verwaltung. „Über die Entwicklung der Mühle ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir können unseren begonnenen Weg weitergehen, unsere Kommunikation intensiveren und eine gemeinsame Lösung entwickeln“, sagte Ortsbürgermeister Daniel Salm. Einen breiten Konsens in der Gemeinde zu finden, das sei das Ziel. Das Verfahren ist ausgesetzt, nicht gestoppt, betonte Salm, der sich wünscht, dass nun ein offener Austausch stattfindet und „in der Sache diskutiert wird, ohne persönlich zu werden“.