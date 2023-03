Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Januar hat der Pflegeheimbetreiber Convivo Insolvenz angemeldet. Welche Auswirkungen das auf den Wohnpark in Bad Bergzabern haben wird, ist nach wie vor unklar. Die Besitzer der Wohnungen müssen jedenfalls befürchten, Geld zu verlieren.

Gut zwei Jahre ist es her, dass in der Tischbergerstraße in Bad Bergzabern der Wohnpark für „Sorglos-Wohnen“ im Alter eröffnet wurde. Im Januar dieses Jahres dann der Schock: