Der zusätzliche Bedarf an Kita-Plätzen in Hochstadt soll über eine Containerlösung gedeckt werden. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Aufgrund der Meldezahlen für das kommende Jahr muss eine sechste Gruppe in der kommunalen Kita eingerichtet werden. Die Container sollen auf dem Gelände der Schulwiese aufgestellt werden. Die Verbandsgemeinde stellt die Fläche bereit. Das Vorhaben soll nun schnellstmöglich geplant werden, damit die Container bald aufgestellt werden können. Es könnte bis zu sechs Monaten dauern, ehe die Container stehen, sagte Ortsbürgermeister Timo Reuther (CDU).