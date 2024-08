Zu seinem traditionellen Benefiz-Open-Air lädt der Lions-Club Herxheim/ Landau für Freitag, 23. August ein. Und diesmal rocken ganz besondere Gäste die Bühne. Ab 19 Uhr präsentiert die Tributeband Everglow zusammen mit Oli Dums ein „Best of Coldplay“. Als Vorband sind Leni & Lars zu Gast. Und das alles bei freiem Eintritt. Für den Abend stellt die Netgo Tax GmbH (ehemalig M Systems IT-Solutions GmbH) ihr Betriebsgelände im Herxheimer Gewerbepark II 16 zur Verfügung. Der Coldplay-Tribute-Act besticht mit authentischem Sound und einer eigens entworfenen Bühnenshow. Dank funkgesteuerter LED-Armbänder könne die Besucher ein Teil dieser werden. An der Gitarre zu hören ist Phillipp Graf, für groovenden Bass sorgt Darien Pfirrmann, der in Kai Rogowski seinen Rhythmuspartner am Schlagzeug gefunden hat. Komplettiert wird die Band durch Oli Dums, der gerade im Falsettgesang die gleiche Stimmfarbe wie Chris Martin mitbringt.

Ermöglicht wird das Event für einen guten Zweckn dank vieler Sponsoren, Spenden und freiwilliger Helfer. Der gesamte Reingewinn inklusive der Einnahmen aus dem Getränke- und Essensverkauf wird wie jedes Jahr an eine Einrichtung aus der Region gespendet – dieses Mal an die Jugendfeuerwehr Herxheim. Einlass auf das Gelände ist ab 18.30 Uhr.