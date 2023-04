„Die richtige Zeit ist die richtig gewählte Zeit.“ Eine Redewendung, die genau auf Denny Gerstle aus Klingenmünster zutrifft. Der 45-Jährige hat das Thema Zeit zu seinem Lebensinhalt gemacht und ist damit sogar unter die Buchautoren gegangen.

„Richtig eingeteilte Zeit führt zu mehr Effizienz und produktivem Arbeiten“. Das sagt Gerstle über seinen Ratgeber, den er im September 2022 im Selbstverlag veröffentlicht hat. „In kurzer Zeit stand das Buch bei Amazon auf der Bestsellerliste“, freut sich der Autor. „Ich habe bei meinem Tagesablauf selbst erkannt, dass ich meine Zeit falsch einteile. Ich stellte fest, dass ich keinen Anfang und kein Ende fand. Was ich eigentlich tun wollte, blieb oft auf der Strecke.“ Gerstle strukturierte seinen Tagesablauf um und gibt nun in Seminaren seine Erkenntnisse an Selbstständige, Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen weiter. In seinem Buch zeigt der Autor auf, dass es mit etwas Mut, Disziplin und Willenskraft sehr schnell möglich ist, sich Freiräume zu schaffen. Es sei wichtig, dem Alltagstrott zu entfliehen und das gesamte Leben selbstbestimmt zu leben.

Gerstle hat sich in seinem bisherigen Berufsleben selbst stark verändert. Nach seiner Lehrzeit in einem Musikgeschäft zum Einzelhandelskaufmann folgte eine Weiterbildung zum Finanzfachmann bei einem großen Finanzdienstleiter. In dieser Zeit war er schon Trainer für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Aus dieser Situation heraus spezialisierte er sich ganz auf Coaching.

Im Netz

www.effizient-und-produktiv-arbeiten.de