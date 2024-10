Unter großem Beifall der rund 400 Gäste in der Herxheimer Festhalle wurden am Mittwochabend der Kinderschutzbund Landau/SÜW und Germersheim im Rahmen der Aktion Menschlichkeit beim Südpfalztreffen der CDU geehrt.

Die Vertreter der Einrichtungen machten auf der Bühne deutlich, wie wichtig auch Spenden seien, um die zahlreichen Angebote aufrechtzuerhalten. Die Einrichtungen stünden jedem offen, der sich für die Arbeit des Kinderschutzbundes interessiere. Wer Fragen habe, könne auch jederzeit anrufen oder eine E-Mail schreiben.

CDU-Landtagsabgeordneter Martin Brandl sagte bei der Ehrung, der Blaue Elefant als Symbol des Kinderschutzbundes Landau/SÜW sei inzwischen zu einem Markenzeichen geworden, das viele Menschen in der Region kennen. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, der als Gastredner zum Südpfalztreffen seiner Parteikollegen gekommen war, hatte zu Beginn seiner Rede vor der Ehrung betont, wie wichtig das Ehrenamt sei, damit dieses Land funktioniere. Deshalb hätten diese Menschen und ihre Institutionen alle erdenkliche Hilfe dieser Gesellschaft verdient.

17 Hauptberufliche, 100 Ehrenamtliche

Im barrierefreien Kinderhaus Blauer Elefant in Landau begleiten Fachkräfte des Kinderschutzdienstes junge Menschen, die seelische, körperliche oder sexualisierte Gewalt erlitten haben. Die Jugend- und Familienberatungsstelle berät Heranwachsende, deren Familien konfliktbelastet sind. Themen sind etwa Trennung oder Scheidung, Krankheit oder der Verlust von Angehörigen, Entwicklungsstörungen oder Erziehungsprobleme. Präventiv bietet die Familienbildung den Eltern-Kind-Treff sowie Kurse für Eltern und Kinder von der Geburt des Kindes über Lebensphasen wie Pubertät bis hin zur Rolle der Großeltern im Familiengefüge an.

Nebst 17 hauptamtlichen Fachkräften sind bei dem Verein über 100 Ehrenamtliche aktiv. Zwei Bereiche, in denen sie speziell für die Arbeit am Kind geschult werden, sind das Kinder- und Jugendtelefon und das Lernpatenprojekt.

Hippy heißt ein besonderes Projekt

Der Germersheimer Kinderschutzbund, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, leistet ebenfalls ein vielfältiges Angebot. Seit Sommer 2000 ist beispielsweise auch in Germersheim das Kinder- und Jugendtelefon etabliert. Immer am ersten Donnerstag im Monat gibt es in den Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes einen offenen Spieltreff. Eingeladen sind Kinder jeglichen Alters mit einer Begleitperson. Seit seinem Bestehen ist der Kleiderladen ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des Kinderschutzbundes Germersheim.

Ein besonders Projekt in Germersheim ist Hippy. Es richtet sich an Familien mit Vorschulkindern im Alter von 4 bis 7 Jahren und Migrationshintergrund. Ziel des Angebots ist es, die Kinder und Eltern auf die Schule vorzubereiten und dabei die Integration zu stärken. Dabei werden die Eltern durch Mentorinnen angeleitet, mit ihren Kindern spezielle Bücher zu lesen und begleitend Aufgaben zu bearbeiten, die die Ausdrucksfähigkeit, Grammatik, Mathematik als auch Feinmotorik fördern und das Selbstbewusstsein stärken.