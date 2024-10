Das Chorprojekt Viva musica Leinsweiler und die Theater-AG der Montessorischule Landau führen am Wochenende, 5. und 6. Oktober, jeweils um 19 Uhr das Stück „Die Farben der Liebe“ in der Sonnenberghalle in Leinsweiler auf.

Dabei kombinieren sie Musik und Schauspiel auf besondere Weise. Das Chorprojekt Viva musica Leinsweiler, unter der musikalischen Leitung von Beate Dittman, ist ein Pfeiler des Gesangvereins 1876 Leinsweiler. Die Theater-AG der Montessorischule Landau steht unter der Regie von Kerstin Seibert.

Hintergrund der Aufführung ist das durch den Bundesmusikverband Chor und Orchester geförderte Programm Impuls. Das stellt das neue offene Chorprojekt „Gelebte Vielfalt – Chor trifft Theater“ Viva musica vor die Aufgabe, Gesang und Schauspiel innovativ zu vereinen. Start war im Februar. Unter dem Thema Liebe wurden nicht nur passende Lieder ausgewählt, sondern auch eine ganze Liebesgeschichte mit einem Drehbuch entwickelt. Mit der Gründung der Theater-Arbeitsgruppe „Viva Spettacolo“, in Anlehnung an Viva musica, erhielt das Projekt zusätzliche Dynamik.

Der Eintritt ist frei, um Spenden am Ende der Veranstaltung wird gebeten. Platzreservierungen können per E-Mail an jk.kohlmann@web.de angefragt werden.