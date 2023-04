Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Schock durch den Großbrand und dem Zittern um den Wiederaufbau ist die Chemiefabrik ACC Beku in Edenkoben wieder guter Hoffnung. Sie geht nun mit einem Produkt auf den Markt, das in Corona-Zeiten besonders gefragt ist und benötigt wird.

Das Unglück geschah am 8. Februar 2017 um 6 Uhr. Nach einer Verpuffung stand eine Produktionshalle der ACC Beku GmbH im Edenkobener Gewerbegebiet In den Seewiesen in Flammen. Ein Großaufgebot