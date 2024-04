Das Chawwerusch-Theater startet ein neues Projekt für Kinder ab acht Jahren: offene Proben für alle Theaterbegeisterten. Ziel ist es, Theaterluft zu schnuppern, sich selbst mal in einer Rolle auszuprobieren und andere Theaterbegeisterte kennenzulernen.

Interessierte Kinder und Jugendliche sind eingeladen, am Sonntag, 7. April, um 13 Uhr in die Probebühne des Chawwerusch Theaters zu einer offenen Probe der Theaterscouts zu kommen. Bei dieser Gelegenheit kann man sich auch schon mal vormerken lassen für die neue Gruppe der Bühnenkometen, die im September starten soll.

Die Erweiterung der Jugendarbeit wurde möglich durch die dreijährige Förderung der Kinderhilfsaktion Herzenssache von SWR, SR und Sparda-Bank. Dank dieser kann die Theaterpädagogin Celina Hellmann nun noch mehr Projekte zur Förderung von Kindern und Jugendlichen auf die Beine stellen. Mit den Bühnenkometen wird ein Raum geschaffen, in dem man sich ausprobieren und vernetzen kann, auch ohne Deutschkenntnisse. Er steht offen für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund, mit und ohne geistige oder körperliche Behinderung, mit oder ohne Fluchterfahrung. Kinder, die bereits mit Theater in Berührung gekommen sind, sind genauso willkommen wie Kinder ohne Theatererfahrung. Die Teilnahme ist kostenlos, wichtig ist nur die Bereitschaft, regelmäßig zur Probe zu kommen.

Neben den Bühnenkometen wird es weiterhin den ersten Jugendclub, die Theaterscouts geben. Er steht Jugendlichen ab zwölf Jahren offen. Ein Neueinstieg in die Gruppe ist ab dem 2. Oktober möglich. Aus Organisationsgründen freut sich das Theater über Anmeldungen für den 7. April per E-Mail an theaterpaedagogik@chawwerusch.de, aber auch Kurzentschlossene sind willkommen.